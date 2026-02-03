「日経225オプション」2月限コール手口情報（3日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
楽天証券 2( 0)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
SBI証券 44( 16)
楽天証券 16( 14)
松井証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 6( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
SBI証券 84( 30)
松井証券 13( 13)
楽天証券 11( 11)
BNPパリバ証券 11( 11)
岩井コスモ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
UBS証券 10( 0)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 24( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
