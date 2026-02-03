大雪による倒壊が相次いでいます。柏崎市では、雪の重みで車庫がつぶれ住人の男性が心肺停止の状態です。上越市では、住宅が倒壊し下敷きになった男性の死亡が確認されました。



警察によりますと、3日午後1時ごろ、上越市三和区の片山圭太さん(68)の住宅が倒壊しているのを職場の同僚が見つけ、警察に通報しました。警察と消防ががれきの下敷きになっている男性を救助しましたが、現場で死亡が確認されました。片山さんは1人暮らしで連絡が取れておらず、警察が遺体の身元を確認しています。



■近隣住民

「半分崩れかかっている感じだったから、いつ倒壊してもおかしくない状態。怖いですね。」



警察は、屋根に積もった雪の重みで倒壊した可能性もあるとみて調べています。





柏崎市では車庫が倒壊し、なかにあった車はつぶれてしまっています。警察と消防によりますと、柏崎市与板の住宅に隣接する車庫が倒壊し、住人の50代男性が下敷きになりました。男性は約2時間後に救助され病院に搬送されましたが、心肺停止の状態です。当時、車庫の屋根には150cmほど雪が積もっていたとみられます。



■近隣住民

「雪は今年(平年の)倍以上。出かけられないから、医者に行くときは親戚に連れて行ってもらう。」





一方、2日夜の長岡市。



■池川泰介記者

「長岡市の繁華街、殿町です。歩道についた屋根が雪の重みででしょうか、このように崩れています。」



まだ人通りの多い2日午後7時ごろ、繁華街のアーケードが約8mにわたり倒壊しました。



■飲食店オーナー

「午後7時くらいにドーンと音がして、雪が落ちたのかなと思って見に行ったら(アーケードが)つぶれている状態だった。」



幸い アーケードの下に人はいませんでした。警察は、老朽化したアーケードが雪の重みに耐えきれず倒壊したとみて調べています。長岡市の積雪は130cmと、平年の2倍以上になっています。





雪氷防災研究センターの中村一樹センター長は、4日(水)以降 雨が降ると雪の重さが増し倒壊の危険性が高まるほか、雪庇(雪庇)の崩落や落雪にも注意してほしいと呼びかけています。