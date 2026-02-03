2月8日に投開票が迫る衆議院選挙。県内の雪深い地域では投票率の低下が心配されていますが、移動式の期日前投票所が設置されました。



豪雪地の魚沼市でも福島県境に近いJR大白川駅。周辺に住む高齢者のために、魚沼市の選管が出向いて投票箱を設置しました。



■魚沼市選挙管理委員会 齋藤一宏さん

「投票所から遠かったり、高齢のため投票所まで行く交通手段がない方たちが投票しやすいように設置した。」



3日、投票所を利用したのは15人で、夏の選挙に比べ減少傾向だということです。



■利用者

「寒いし危ないところもいっぱいあるし。毎回来ている、これで3回目。」



■利用者

「やってもらった方が年寄りが多いからいい。冬の選挙は雪国は大変です。」



衆院選の期日前投票は、2月7日(土)までです。