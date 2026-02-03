プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が3日に自身のインスタグラムを更新し「低出生体重児」について解説した。

木下氏は「低出生体重児とその予防について書きます。『低出生体重児』とは、出生体重が2,500g未満で生まれた赤ちゃんのことを指します」と切り出すと「日本では近年、この低出生体重児が増えており、最新の統計では、年間約7万人、出生児の約9〜10％を占めています」と報告。

「低出生体重児は、無事に成長すれば問題ないことも多い一方で、成人後も健康への影響が続く可能性があることが分かってきました。実際、海外の大規模研究では、低出生体重で生まれた人は、成人期に高血圧、糖尿病、脂質異常症、心血管疾患などのリスクが高くなることが示されています」

また「では、どうすれば予防できるのでしょうか。重要なのが、妊娠前からの健康管理です。世界保健機関（WHO）は、『妊娠前の女性とカップルに対して、医学的・行動学的・社会的に健康を整えること』をプレコンセプションケアとして強く推奨しています」といい「具体的には、若年妊娠を避ける、喫煙や過度なダイエットをしない、やせすぎ（低BMI）に注意する感染症予防や持病の管理を行う、です。こうした積み重ねが、赤ちゃんの健康、そして将来の大人の健康につながります」と伝えていた。