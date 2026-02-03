¥Ð¥ë¥µ°é¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¡¡J1¢ª¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¡Ä¾å¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë´¿´î
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¥¨¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¡Ê¥ª¥é¥ó¥À2Éô¡Ë¤Î¥¢¥ë¥á¥ì¡¦¥·¥Æ¥£FC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿DF¹â¶¶¿Î¸Õ¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè22ÀáMVV¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥ÈÀï¡Ê1-1¡Ë¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾4Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¡¢¾å¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÈ¯É½»þ¤Ë¡Ö³¤³°¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÎÏ¶¯¤¤Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£J¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃÏ¤ÇÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢ºòµ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡È¾Ç¯´Ö¤Î¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤³¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼çÍ×1Éô¥ê¡¼¥°¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ë¥³¤¯¤ó´èÄ¥¤ì¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë