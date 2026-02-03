バスケ男子日本代表監督に桶谷大氏 琉球ヘッドコーチと兼任 トム・ホーバス氏の後任【略歴】
日本バスケットボール協会は3日、男子日本代表チームの新ヘッドコーチとして、桶谷大氏と契約したと発表した。
【写真】「私の旅がここで終わりを迎えた」契約が終了したトム・ホーバス氏
桶谷氏はヘッドコーチを務める琉球ゴールデンキングスとの兼任となる。桶谷氏は、2月に開催されるFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選WINDOW2から指揮を執る。桶谷氏は「本代表が常に世界の第一線の国々と肩を並べられるようなチーム創りを、選手、スタッフとともに成し遂げたいと思っています」とコメントした。
■男子日本代表 ヘッドコーチ プロフィール
氏名：桶谷 大
生年月日：1977年12月23日（48歳）
出身：京都府
出身校：京都府立朱雀高等学校→アリゾナ州立大学
主な経歴：
2005-06 大分ヒートデビルズ アシスタントコーチ (2006.1-ヘッドコーチ代行)
2006-08 大分ヒートデビルズ ヘッドコーチ
2008-12 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
2008-09 ｂｊリーグ優勝
2011-12 ｂｊリーグ優勝
2012-15 岩手ビッグブルズ ヘッドコーチ
2015-18 大阪エヴェッサ ヘッドコーチ
2018-21 仙台89ERS ヘッドコーチ
2021- 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
2022-23 Bリーグ優勝
2025年 第100回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 優勝
■男子日本代表 桶谷大ヘッドコーチ コメント
「日本の皆さん、そしてバスケファンの皆さん。いつもご声援ありがとうございます。この度、日本代表の指揮を執ることになりました、桶谷です。これまで先人が築いてくれた土台を踏襲しながら、日本代表が常に世界の第一線の国々と肩を並べられるようなチーム創りを、選手、スタッフとともに成し遂げたいと思っています。
皆さんと一緒に戦い、共に勝つ瞬間を共有できるように尽力します。これからも日本代表へのご声援、よろしくお願いいたします」
■日本バスケットボール協会 島田慎二会長 コメント
「この度、桶谷大氏を男子日本代表チームの新ヘッドコーチとして迎えられたことを大変嬉しく思います。桶谷ヘッドコーチがBリーグで築き上げた輝かしい実績は、我々をさらなる高みへと導いてくれると期待しています。桶谷ヘッドコーチの下、素晴らしいコーチングスタッフやチームスタッフが結束し、日本代表の選手と共に最強のチームと最高の一体感で、ロサンゼルスオリンピックで勝利することを目指します。その目標に向かって日々成長し進化していくことを、とても楽しみにしています。
私自身も会長として、引き続きより良い環境を整備し、全力でバックアップしていく所存です。」
【写真】「私の旅がここで終わりを迎えた」契約が終了したトム・ホーバス氏
桶谷氏はヘッドコーチを務める琉球ゴールデンキングスとの兼任となる。桶谷氏は、2月に開催されるFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選WINDOW2から指揮を執る。桶谷氏は「本代表が常に世界の第一線の国々と肩を並べられるようなチーム創りを、選手、スタッフとともに成し遂げたいと思っています」とコメントした。
氏名：桶谷 大
生年月日：1977年12月23日（48歳）
出身：京都府
出身校：京都府立朱雀高等学校→アリゾナ州立大学
主な経歴：
2005-06 大分ヒートデビルズ アシスタントコーチ (2006.1-ヘッドコーチ代行)
2006-08 大分ヒートデビルズ ヘッドコーチ
2008-12 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
2008-09 ｂｊリーグ優勝
2011-12 ｂｊリーグ優勝
2012-15 岩手ビッグブルズ ヘッドコーチ
2015-18 大阪エヴェッサ ヘッドコーチ
2018-21 仙台89ERS ヘッドコーチ
2021- 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
2022-23 Bリーグ優勝
2025年 第100回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 優勝
■男子日本代表 桶谷大ヘッドコーチ コメント
「日本の皆さん、そしてバスケファンの皆さん。いつもご声援ありがとうございます。この度、日本代表の指揮を執ることになりました、桶谷です。これまで先人が築いてくれた土台を踏襲しながら、日本代表が常に世界の第一線の国々と肩を並べられるようなチーム創りを、選手、スタッフとともに成し遂げたいと思っています。
皆さんと一緒に戦い、共に勝つ瞬間を共有できるように尽力します。これからも日本代表へのご声援、よろしくお願いいたします」
■日本バスケットボール協会 島田慎二会長 コメント
「この度、桶谷大氏を男子日本代表チームの新ヘッドコーチとして迎えられたことを大変嬉しく思います。桶谷ヘッドコーチがBリーグで築き上げた輝かしい実績は、我々をさらなる高みへと導いてくれると期待しています。桶谷ヘッドコーチの下、素晴らしいコーチングスタッフやチームスタッフが結束し、日本代表の選手と共に最強のチームと最高の一体感で、ロサンゼルスオリンピックで勝利することを目指します。その目標に向かって日々成長し進化していくことを、とても楽しみにしています。
私自身も会長として、引き続きより良い環境を整備し、全力でバックアップしていく所存です。」