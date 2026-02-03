カジサック、息子が大学合格 妻と3人で喜びの声「ホンマによかった」
YouTuberで芸人のカジサック（キングコング・梶原雄太）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。息子の冬詩が、大学に合格したことを報告した。
「【本当におめでとう】冬詩が大学受験合格しました！！！」とのタイトルで、カジサックは妻・息子とともに動画をアップ。カジサックが「よかったなぁ。ホンマによかった」と安堵すると、冬詩は「本当にひと安心です。大学受験のこととかも全然考えてこなかった。高3くらいから意識し始めて、いろんな人に助けられて、合格をもらった」と声を弾ませていた。
梶原は2018年10月から「カジサック」の芸名でYouTubeチャンネル『カジサックの部屋』を開設している。私生活では、2007年元読者モデルの園田未来子と再婚。同年10月に第1子男児、09年7月に第2子女児、12年9月に第3子男児、16年5月に第4子女児、20年3月に第3子女児が誕生している。
