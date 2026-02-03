日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は３日、都内で、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）の契約終了と今後の強化体制に関する記者会見を開いた。新監督として、Ｂ１琉球ゴールデンキングス監督の桶谷大氏（４８）の就任も発表された。

今月２６日と３月１日の沖縄でのＷ杯アジア１次予選２試合を前にしたタイミングで、事実上の解任。伊藤拓磨強化委員長はホーバス監督と八村塁（レーカーズ）との確執の影響があったかについて、「そこは影響されていない」と否定し、「１選手の意見によってＨＣをどうするかではなくて、日本のバスケがどういう状況で世界がどうなっているのかということから今回はＨＣを決めさせていただきました」と語った。

八村塁や河村勇輝（ブルズ）の代表入りの可能性について島田慎二会長（５５）は「基本的には最強ジャパンで臨むと言っている以上、当然ＮＢＡ組、名前を挙げていただいた２人も代表にお願いをしていくスタンス」と方針を示した。

島田会長はホーバス監督の解任の経緯にも言及。「今後のＪＢＡの方針に関して、１月初旬にホーバス氏に説明を行った。双方の考えに相違があり、対応を議論してきた。方針の修正をお願いすることはホーバス氏のコーチの本質に対して一定の変革を強いることもあり、議論したがここまで実績を持つホーバス氏に対してリスペクトに欠けてるという判断のもと、ＪＢＡから契約解消の判断をさせていただいた」と話した。

ホーバス氏は２０２１年の東京五輪で女子日本代表を率い、銀メダルを獲得。規律を重視し、選手のやる気を引き出す指導で成果を上げた。五輪後には男子代表監督に転身。２３年のＷ杯ではアジア最上位に導き、４８年ぶりとなる自力での五輪出場を決めた。

一方で、１次リーグ敗退となった２４年パリ五輪後に、米プロＮＢＡで活躍する代表のエース八村塁（レーカーズ）との関係悪化が表面化。同年１１月には八村が「練習のやり方、ミーティングも世界レベルではないんじゃないかと思う」と手腕を疑問視する発言をし、騒動となっていた。