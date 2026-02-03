テレビ朝日弘中綾香アナウンサーが、2日深夜放送の「伊沢みなみかわ クイズに出ない世界」（月曜深夜2時46分）に出演。高校時代の彼氏に驚かされたことを語った。

女子高生の悩み相談に答える「マダム綾香の部屋」と題した企画で、弘中アナは「彼氏と友達の食の好みが全然違うらしくて。いい妥協案ってありますか？」と質問を受けた。

弘中アナは「その話を聞いて今思い出したのが、10代の時に付き合っていた彼氏がいて」と自身のエピソードを紹介。相手はアイスホッケー部に所属していたといい「男の子ってみんなそうじゃん？ガッツリ系が好きで。2人で歩いてる時に『おなかすいた』って言われて。てんやに入って行ったの。1人で」と、自身を置いて天丼チェーン店の「てんや」に向かっていったと語った。

女子高生たちが「え？」「やだやだ」と拒否感をあらわにすると、「怖いよね？怖いでしょ？『ちょっと天丼食べてきていい？』って言って。ヤバいよね。めっちゃ面白いでしょ。普通に歩いてたんだよ、原宿」と信じられない様子だった。

スタジオの芸人みなみかわが「一緒に入ったらいいのにね」と感想を漏らすと、弘中アナは「そう。でも1人で入って、2、3分ぐらいで食べて帰ってきました」と回想。みなみかわはアメフト部出身で「それ、カッコいいと思ってる自負あると思うよ」と体育会系男子の思考を解説すると、「今思った。そうだったんじゃないかって」と納得していた。