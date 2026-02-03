神戸は3日、神戸市西区いぶきの森競技場で練習を公開した。実戦形式の11対11の1本目、4年ぶりの古巣復帰を果たしたMF郷家友太（26）は昨季までの主力が揃うチームでプレー。6日の特別大会「百年構想リーグ」開幕・京都戦（サンガS）でスタメン出場する可能性も出てきた。

「チームに慣れるためにもう少し時間が掛かるかなと思っていたんですけど、本当にレベルの高い選手がそろっていて、1、2日ぐらいで（連係が）合ってきている感じがあった。ここは“神戸なんだ”と感じています」

昨季まで地元・仙台で3年間プレー。J2リーグながら2度の2ケタ得点を記録するなど大きく成長した。当初、神戸では守備的なポジションでも試されていたというが「こっちに戻ってきてからは少し前のポジションをやっている」とインサイドMFでプレー。スペイン2部ラス・パルマスへ期限付き移籍したFW宮代大聖に代わる活躍が期待される。

「仙台での3年間を無駄にしないためにも、神戸でも結果を残したい。個人の結果にこだわってやりたい」。ゆくゆくはクラブを背負う覚悟を持っているが、まずは実力で周囲に認めさせる。