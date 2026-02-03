テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が２日に放送され、ウエストランドの井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。

久保田は２０１７年に、井口は２０２２年に、Ｍ−１グランプリを制した王者２人によるトークバラエティー。この日は「お笑い養成所生の普段は言えない本音〜第２弾〜」を進行した。

女性の養成所生から寄せられた「容姿いじりが封印されてしまったお笑い界で、女芸人はセンスで勝ち抜くしか道はないということですか？」と見解が紹介されると、２人は苦笑。

つづけて「小さい頃からお笑いを見ていたのですが、自分の容姿をネタにして周りからいじられて笑いに昇華する女性芸人さんがかっこいいと思い、芸人を目指そうと志しました。ですが、最近のお笑い界では女性の容姿いじりＮＧという風潮が感じられて」と読み上げられると、久保田は「ブスやデブで売れると思ってたのか？って言いたい。じゃあ、ブスやデブをいじったときに、お前が納得できるお笑い界の位置にいれんのか？って。いれないの」とバッサリ。

井口も「そのときの返しとかもあります。今までの人が（容姿いじりで）売れてるわけじゃないからな？結局、その、面白いかどうかです。じゃあ、例えばオアシズの大久保（佳代子）さんが、あんときに色々と言われてたけど、返しとかが天才的に面白い。そこですから。『センスで勝ち抜くしか道はない』。昔から、そうだわ！太ってるだけで売れるわけないだろ？（お笑い界が）全員デブだけの世界になるだろ？そしたら」と突っ込んだ。

久保田は「石塚（英彦）さんのインスタ見ろや！センスだぞ？一番！何色も色を使い、顔に塗り、毎日投稿し…」と熱弁し井口を爆笑させていた。