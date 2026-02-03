金沢市が過去最大の予算規模となる新年度当初予算案を、市議会に内示しました。同時に議会に諮られる今年度の補正予算には、日本銀行金沢支店跡地の取得費用が盛り込まれました。



金沢市の新年度当初予算案は、前年と比べて1.4パーセント増加し、骨格予算で2078億円となりました。

市税の歳入が好調であることや、物価高による歳出の増加などを背景に、現時点ですでに過去最大の予算規模となっています。





主に、金沢21世紀美術館の休館中のにぎわい創出や、市民芸術村のリニューアルなど、これまで進められてきた街づくり関連事業の継続費用が盛り込まれています。金沢市・村山 卓 市長：「計画的に進んできているもの、これは継続事業として捉えておりまして、そうしたものを計上したということで骨格予算、骨組みの予算という形になっております」また、今年度の最終補正予算案には、日銀跡地の取得費用として45億8200万円が盛り込まれました。

現在は、金沢21世紀美術館の休館中の展示会場としての暫定利用が決定していますが、その後の本格活用に向けては…



金沢市・村山 卓 市長：

「市民が文化的な活動に親しむような場所として、あるいは夜の繁華街に流れていくための、にぎわいの場所として整備ができないかというように思っている」



金沢市の当初予算案と補正予算案は、今月10日に開かれる市議会に提出されます。

