鈴華ゆう子、全国ツアーのグランドフィナーレを神奈川・ビルボードライブ横浜にて開催決定
鈴華ゆう子が、1月より開催中の全国7カ所を回るツアー＜鈴華ゆう子 Acoustic JAPAN Tour 2026 SAMURAI DIVA Premium Edition ー 粋 と 麗 ー＞のグランドフィナーレを神奈川・ビルボードライブ横浜にて開催することを発表した。
本公演は、「麗」と「粋」二つの世界を一夜で体感できる特別構成で届けるライブになっているという。各ステージでセットリストが完全に異なる内容で、すべてを観ることで本ツアーの物語がひとつに結ばれる“完結編”とも言える一夜になるとのこと。
2nd Stageのラストでは、メンバー全員が揃っての演奏グランドフィナーレを披露。さらに、この日限りでしか聴けない楽曲も披露予定だという。
◾️＜鈴華ゆう子 粋麗の舞 Premium Edition〜グランドフィナーレ〜＞
2026年4月18日（土）神奈川・ビルボードライブ横浜（1日2回公演）
1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00
▼メンバー
＜1st Stage＞
鈴華ゆう子（Vo）
広田圭美（Pf）
山下由紀子（Per）
＜2nd Stage＞
鈴華ゆう子（Vo）
広田圭美（Pf）
蓮池 真治（Ba）
Yeongkwi Lee（Dr）
＜2nd Stage Grand Finale＞
All Members
▼チケット料金 ※飲食代金別
DXシートDUO \20,700（ペア販売）
DXシート カウンター \9,800-
S指定席 \9,800-
R指定席 \8,700-
カジュアル センターシート \9,300- (1ドリンク付)
カジュアル サイドシート \8,200- (1ドリンク付)
▼発売日
2026年2月25日（水）12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2026年3月4日（水）12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
※チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。
※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
※HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスをひとつのIDでご利用いただくためのIDです（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
▼公演に関するお問い合わせ
ビルボードライブ横浜：0570-05-6565
〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5 丁目57 番地2 KITANAKA BRICK＆WHITE 1F
