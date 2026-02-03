高橋みなみ、茄子味噌炒め・焼き鳥風・薬味たっぷり冷や奴…手料理5品並ぶ食卓披露「ご飯もお酒も進みそう」「食器がオシャレ」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】元AKB48でタレントの高橋みなみが2日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】34歳元AKB神7「家庭的な食卓」手料理5品並ぶ夕食披露
高橋は「茄子味噌炒め」「焼き鳥的な味付け」とつづり、2品の調理中の様子を公開。続く投稿では「いただきます」のスタンプを添え、茄子味噌炒め、鶏肉とネギの焼き鳥風炒めのほか、薬味がたっぷりと乗った冷や奴、ちくわキュウリ、汁物が並んだ食卓を披露している。
この投稿に、ネット上では「家庭的な食卓」「ご飯もお酒も進みそう」「食器がオシャレ」「食欲そそる」「バランスが良い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆高橋みなみ、手料理5品並ぶ食卓披露
◆高橋みなみの手料理に反響
