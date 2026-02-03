木村拓哉、齊藤京子・綱啓永ら総勢12人の“生徒”と六本木降臨 黄色い歓声止まず【教場】
【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の木村拓哉が2月3日、六本木ヒルズにて開催された映画「教場 Requiem（レクイエム）」（同月20日公開）のカーペットアライバル フォトセッションに共演の齊藤京子・綱啓永らと出席。圧巻のオーラを放った。
【写真】木村拓哉、貴重な金髪姿
本作にて、無慈悲に決断を迫るという厳しい教官・風間公親役を演じる木村。映画「教場 Requiem」で第205期生の生徒役として出演した齊藤・綱をはじめ、金子大地・倉悠貴・井桁弘恵・大友花恋・大原優乃・中山翔貴・浦上晟周・丈太郎・松永有紗、総勢12人の豪華キャストが登壇。TOHOシネマズ六本木ヒルズ前の大階段に敷かれたカーペットを華麗に闊歩し、観客からは黄色い歓声が飛んだ。
また、イベント終盤に木村は「今日は寒い中お集まりいただきありがとうございます。教場という作品を第1作目から作ってきまして、今、後ろにいてくださっている皆さんをはじめ、ほか沢山のスタッフ、キャストと配信を含め劇場版Requiemまでなんとか作り上げましたので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただけたらと思います。ぜひ受け取ってください」と語った。
内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）をドラマ化し、話題となった同シリーズ。連続ドラマ放送から3年の月日が経ち、集大成となる「教場 Requiem」が完成。木村×監督：中江功氏×脚本：君塚良一氏」のゴールデントリオが再集結した待望の新作となっている。
また、前編となる映画「教場 Reunion（リユニオン）」は1月1日よりNetflixで配信開始し、後編となる映画「教場 Requiem」は2月20日より劇場で公開される。今回は、「Reunion」（前編）と「Requiem」（後編）を映画館で一度に観られる、この日限りの特別なイベントとなった。（modelpress編集部）
◆木村拓哉ら、六本木に降臨
◆木村拓哉主演「教場」シリーズ
