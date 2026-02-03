ぜったくん、コラボレーションEP『宇宙ZINE』よりRiku Oshimaをラップコーラスとして迎えた「寝れない!! feat. Riku Oshima」リリックビデオ公開
ぜったくんが、1月23日にリリースしたEP『宇宙ZINE』より、Riku Oshimaをラップコーラスとして迎えた「寝れない!! feat. Riku Oshima」のリリックビデオを21時に公開することを発表した。
本EPは、2024年から2026年にかけて、様々なアーティストとコラボレーションを続けてきた楽曲をまとめたコラボレーションEP。その内の「寝れない!!」は、シンガー・プロデューサーのRiku Oshimaをラップ・コーラスとして迎え、毛色の違うラップを楽しめる楽曲になっているという。
EP『宇宙ZINE』のコンセプトは、地球人であり宇宙人でもある、ぜったくんと愉快な仲間たちが作ったZINE（＝同人誌）。AIが盛り上がりを見せる世の中で、AIではなく”生きている人間”にスポットを当てたい、そんな想いがこもったぜったくんワールド全開の“1冊”に仕上がったとのこと。
なおぜったくんは、NEWS・加藤シゲアキがファシリテーターを務め、東京・豊洲PITで開催される＜SPOP LIVE＞に3月21日、22日の2日間連続で出演することが決定している。
◾️コラボレーションEP『宇宙ZINE』
2026年1月23日（金曜）リリース
配信：https://zettakun.lnk.to/uchuuzinePR
▼収録曲
1.宇宙人 feat. 芦田菜名子 from 7co *リード曲
2.寝れない!! feat. Riku Oshima
3.どうにかなっちゃう feat. クボタカイ
4.アスパラfeat. 木暮栄一 (the band apart)
5.僕だけノンフィクション feat. edhiii boi
6.Pizza Planet feat. ゆいにしお
▼コラボレーションEP『宇宙ZINE』概要
第1章
今回新録した「宇宙人」は、日々のよくある出来事が疾走感のある音に乗り、思わず踊り出したくなるような楽曲。視点を変えることでポジティブになれることに気がつくことのできる歌詞にも注目だ。
音楽プロジェクト 7coのボーカルとしても活躍するシンガーソングライター・作家である芦田菜名子が参加することで、キャッチーな世界観の解像度がさらに上がり、宇宙人と地球人(宇宙人でもある)の世界が繋がる・・・!?
第2章
さらにもう１曲、新録した「寝れない!!」は、シンガー・プロデューサーのRiku Oshimaをラップ・コーラスとして迎え、毛色の違うラップを楽しめる楽曲になっている。タイトな音のループに身を任せていたら、いつの間にか朝になって、心地よく入眠できる楽曲だ。
第3章
お昼過ぎまでゆっくりと眠った日には、何もせずゆったりと聞きたくなる、
”暑すぎる、夏”をテーマに、レゲエの要素を詰め込んでクボタカイと制作した「どうにかなっちゃう」。
海山川よりも家が好き。ゴッホより普通に君が好き。ユニークな表現の数々に、もうどうにかなっちゃう！
第4章
みんな大好き”アスパラ”についてそのまま表現した春の超ポジティブな楽曲「アスパラ」。The band apartの木暮栄一がラッパーとしても参加、バンドサウンドの実演も豪華にthe band apartメンバーが担当している。
第5章
当時高校生のラッパーedhiii boiとぜったくん、それぞれが感じている苦しみ・等身大の生きている世界をリアルに描いた「僕だけノンフィクション」を収録。疾走感あふれるこの曲を聴いたらアガること間違いなし！
第6章
“春の出会い”をテーマに、ぜったくんワールド全開のユニークな視点と、ゆいにしおならではのリリカルな表現で見事に絶妙な距離感を描いた「Pizza Planet」で穏やかな気持ちに。
◾️＜S-POP LIVE＞
2026年3月21日（土）、22日（日）東京 豊洲PIT
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
https://s-poplive.jp/
