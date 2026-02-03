『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』大迫力・大音響のIMAX上映が決定 神威VS夜王・鳳仙の超絶作画バトルPVも解禁
アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が、2月13日よりIMAX（R）上映されることが決定。あわせて、神威VS鳳仙の超絶バトルシーンが解禁された。
【動画】神威VS鳳仙の超絶バトルシーン
本作は、空知英秋の漫画『銀魂』の連載開始20周年プロジェクト最後の大トリとして、完全新作画で描かれる劇場長編アニメ。“吉原炎上篇”に、原作では描かれなかったエピソードやシーンを加え、ワイドスクリーンのシネマスコープで映画化する。
このたび、2月13日より公開となる本作が、通常スクリーンに加え、IMAX（R）でも上映されることが決定した。より広いスクリーンと強化された音響により、さらに迫力を増した本作の映像を体験できる。上映決定に際し、銀時・新八・神楽の万事屋3人の背後に「IMAX（R）」の文字が添えられたIMAX版ビジュアルも解禁。IMAX版は全国57の劇場で上映予定だ。
さらに、神楽の兄・神威の圧倒的な強さが垣間見える最新バトルPVが解禁された。宇宙海賊春雨・第七師団団長であり、作中屈指の戦闘狂である神威と、“夜王”と呼ばれるほどの強さを持つ鳳仙が、吉原で激突する熱い戦いが描かれている。
映像では、「弱い奴に用はない」というセリフとともに、妹・神楽の目の前に現れる神威の姿が映し出される。戦いを求める戦闘民族・夜兎同士が、白熱した戦いを繰り広げていく。目を見開き闘志をたぎらせる神威の前に立ちはだかる桂の姿も登場し、『新劇場版』ならではのシーンが加わることで期待が高まる内容となっている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は、2月13日より全国公開。
