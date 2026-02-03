鈴木聖美、ゴスペラーズ・村上てつやとのコラボ曲「New Bag」リリース決定。「懐かしくて新しい本当のソウルが出来上がったと思います」
鈴木聖美が、サウンドプロデューサー＆フィーチャリングボーカリストにゴスペラーズ・村上てつやを迎えた新曲「New Bag」を3月3日にリリースすることを発表した。
今回のコラボレーションは、約1年前に遡り、新曲を制作するにあたり実弟である鈴木雅之による村上てつやサウンドプロデュースの提案からスタートしたという。「タクシー」の歌詞でお馴染み、ソウルの名店・George’sにて3人で初の楽曲制作打ち合わせを行い、少しづつ楽曲を温め、アップテンポなファンキーでソウルフルな楽曲に仕上がったとのことだ。
◆ ◆ ◆
◾️鈴木聖美 コメント
ふたつのジェネレーションの違うソウルが合わさった、懐かしくて新しい本当のソウルが出来上がったと思います。ゴスペラーズ村上くんの世代のソウルの音が、私の魂を新しいバッグと共に新しい世界に送り出してくれました。Neo Classic Soulと言えるこの曲「New Bag」は、今まさに“今日が一番若い日”と言える、私らしい曲に仕上がりました。
◆ ◆ ◆
◾️ゴスペラーズ・村上てつや コメント
このお話を頂いた時、打ち合わせは是非とも「あの店」で行いたいなと真っ先に思いました。そのお店の名前はもちろん『George’s』。伝説のお店で熱く語りあった夜から生まれたファンキーソウルがこの曲です！ レコーディングスタジオでは楽曲に真摯に向き合う聖美さんのシンガー魂に心を打ち抜かれました。たくさんのソウルブラザー＆シスターに届いて欲しいと願っています。
◆ ◆ ◆
カップリングには、配信限定シングルでリリースされた『奇跡のような日』を2026ver.として新たに杉真理をゲストに迎えてリレコーディング。ボーナストラックとして、鈴木聖美 with Rats & Starによる今は無き新宿ルイードでの最終公演のライブ音源、さらにはデビュー15周年時に開催されたライブで披露された鈴木雅之とのデュエット音源を初収録している。
また、発売日の3月3日に行われる鈴木聖美の神奈川・ビルボードライブ横浜では、ゴスペラーズ・村上てつや、鈴木雅之との共演が実現。鈴木聖美と村上との本新曲の初披露が行われる予定だという。そして、3月24日のビルボードライブ東京公演には鈴木雅之のライブにゲスト出演する。会場では本CDも販売される予定ので、こちらも楽しみにしていただきたい。
◾️シングル「New Bag」鈴木聖美 feat.村上てつや
2026年3月3日（火）リリース
品番：DQCL-3968 価格：￥2,200（税込）
※この商品は、Sony Music Shop及びライブ会場限定販売となります。
▼収録楽曲
01.New Bag / 鈴木聖美 feat.村上てつや
作詞・作曲：村上てつや 編曲：SWING-O
02.奇跡のような日(2026 ver.) / 鈴木聖美 with 杉 真理
作詞・作曲：杉 真理 編曲：小泉信彦)
03.MAYBE(1987.1.20 Live at SHINJUKU RUIDO “FINAL”)
/ 鈴木聖美 with Rats & Star
作詞・作曲：George Goldner 編曲：Rats & Star
04.もしかして、 I love you…you(2002.7.20 Live at ZEPP TOKYO)
/ 鈴木聖美 with 鈴木雅之
詳細：https://www.110107.com/suzukikiyomi
購入：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=DQCL000003968&cd=DQCL000003968
◾️＜MARTINI DUET DELUXE NIGHT＞
2026年3月3日（火）神奈川・ビルボードライブ横浜
Guest：鈴木雅之、村上てつや from ゴスペラーズ
Kiyomi Suzuki & Masayuki Suzuki
1st Stage Open 16:30 Start 17:30
2nd Stage Open 19:30 Start 20:30
URL：https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-21168
3月24日（火）ビルボードライブ東京
Guest：鈴木聖美
Masayuki Suzuki & Kiyomi Suzuki
1st Stage Open 16:30 Start 17:30
2nd Stage Open 19:30 Start 20:30
URL：https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21169