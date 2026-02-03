「176cm 股下90cmの私は実在するよ！」元アイドル22歳、ショーパン姿が「スタイル抜群」 コスプレイヤーとして活躍中
コスプレイヤーの緑川希星が、3日までにエックスを更新。ショートパンツ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
そんな彼女が「176cm 股下90cmの私は実在するよ！ 会えるしAIじゃないから本物確認して！」と投稿したのは自身の全身ショット。グレーのパーカーとショートパンツ、ニーハイソックスでポーズを決めている。ファンからは「スタイル抜群」「脚長すぎ!!」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」エックス（@kirarachandesu_）、インスタグラム（＠kirarachandesu）
