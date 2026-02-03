構想5年×撮影387日！ 『超時空英雄伝エイリアノイド』の撮影の裏側に迫るメイキング映像第1弾解禁 入プレ配布も決定
韓国発SF大作映画『超時空英雄伝エイリアノイド』より、約13ヵ月もの撮影期間を費やしたアクション大作の舞台裏を収めたメイキング映像第1弾が解禁。さらに、PART１、PART2 二部作連続入場者プレゼントの配布が決定した。
【動画】韓国映画史上最大規模のプロジェクトの全貌が明らかに！ 撮影の裏側に迫るメイキング映像第1弾
本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、人類滅亡の危機に立ち向かう超時空アドベンチャー。『PART1：神剣激突』（2026年2月13日公開）、『PART2：終局決戦』（同年2月27日公開）として2部連続公開される。
古来より、人間の体には外星人の囚人が封じこめられてきた。現代の韓国では、人間の体から脱走し暴走する外星人を、アンドロイドの“ガード”と“サンダー”が追走。一方、630年前の高麗末期では、道士ムルクと雷を操る謎の女が、エイリアンを倒す鍵となる伝説の“神剣”をめぐり激突する。やがて2つの時代が交錯したとき、人類の存亡を懸けたかつてないバトルが幕を開ける。
監督は、『10人の泥棒たち』『暗殺』がともに本国で動員1000万人を超えたヒットメーカー、チェ・ドンフンキャストは、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリをはじめ、ソ・ジソブ、ヨム・ジョンア、チョ・ウジン、イ・ハニら韓国映画界を代表する豪華スターが集結。時空を超えて結びつく彼らの運命が、人類の未来を切り開く。
このたび、規格外のスケールで行われた撮影の裏側を追った、新たなメイキング映像が到着した。
映像の冒頭、チェ・ドンフン監督は、カン・ドンウォン主演で韓国で大ヒットを記録した自身の監督作『チョン・ウチ 時空道士』（09）を振り返り、「アクションファンタジーが好きだった」と当時の想いを回顧。その情熱が、新作であるSFエンターテインメント超大作『超時空英雄伝エイリアノイド』の制作へとつながったことを明かしている。また、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリら豪華出演陣も登場し、監督への絶大な信頼と、本作へ出演できた喜びを興奮気味に語っている。
続けてチェ・ドンフン監督は、構想5年、撮影387日という韓国映画史上かつてないスケールで描かれた本作の青写真を紐解く。「自分が30歳ならどんな作品を作りたいか。それでエイリアンの話を作る事にした。現代と過去が交錯する、エイリアンと人間との結合体による冒険談です」と語り、誰も見た事がない物語を紡ぎ出した経緯を説明。
キーマンとなる“雷娘”を演じたキム・テリが「物語作りの名手です」「見たことがない映画」と監督の手腕を絶賛すれば、他のキャストからも「前代未聞」「奇想天外なシナリオ」「驚きに満ちています」といった感想が相次ぎ、出演者さえも驚がくする要素が多数詰め込まれていることがうかがえる。
映像にはシナリオの魅力だけでなく、高度なVFXやワイヤーアクションを駆使した本編のメイキングシーンもふんだんに盛り込まれており、その壮大な世界観と現場の高揚感が伝わってくる。監督は「韓国の道術とSFが交わる面白さ、異質なものが結びつく妙味がある。観客にとって新鮮な体験になるだろう。これはプレゼントのような映画です。幼い頃にした想像を分かち合えたらうれしい」と、作品の出来栄えに自信をのぞかせた。
道術を使いこなす道士・ムルク役を演じるリュ・ジュンヨルは、「こんな壮大な物語を1編にするのは惜しい」と語り、共演者からも「これだけ時間を費やした映画は、韓国映画史上初かも」と驚きの声が寄せられている。アンドロイドのガード役を演じたキム・ウビンも「記憶に残る作品になると思います」と断言するなど、キャスト・スタッフが全力を注いだ“映画の醍醐味”が詰まった映像となっている。
また、公開を記念し、2月13日のPART1公開初日より、世界の命運を握る伝説の“神剣”がデザインされた「“時空超越”ロゴステッカー」の配布が決定。作品の世界観を凝縮したファンタジーRPGのような特製デザインに仕上がっており、スマホケースにも収まるサイズとなっている。
PART2が公開される2月27日からは、「“変幻自在！サンダー”ステッカー」を配布する。外星人の囚人を管理するアンドロイド・ガードの相棒として活躍する、愛嬌たっぷりのプログラム・サンダー。ある時は車、ある時はピンクスーツの男と変幻自在に変身できるAIパートナーが、ポップでキュートなステッカーになって登場。愛くるしいフォルムは、見る者に癒しももたらしてくれるはず。いずれも数量限定の特典となる。
なお、2月6日18時より東京・新宿バルト9にて2本立てとなる『超時空英雄伝エイリアノイド』先行上映会が実施される。
映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART1：神剣激突』は2026年2月13日より、映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART2：終局決戦』は2026年2月27日より全国公開。
【動画】韓国映画史上最大規模のプロジェクトの全貌が明らかに！ 撮影の裏側に迫るメイキング映像第1弾
本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、人類滅亡の危機に立ち向かう超時空アドベンチャー。『PART1：神剣激突』（2026年2月13日公開）、『PART2：終局決戦』（同年2月27日公開）として2部連続公開される。
監督は、『10人の泥棒たち』『暗殺』がともに本国で動員1000万人を超えたヒットメーカー、チェ・ドンフンキャストは、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリをはじめ、ソ・ジソブ、ヨム・ジョンア、チョ・ウジン、イ・ハニら韓国映画界を代表する豪華スターが集結。時空を超えて結びつく彼らの運命が、人類の未来を切り開く。
このたび、規格外のスケールで行われた撮影の裏側を追った、新たなメイキング映像が到着した。
映像の冒頭、チェ・ドンフン監督は、カン・ドンウォン主演で韓国で大ヒットを記録した自身の監督作『チョン・ウチ 時空道士』（09）を振り返り、「アクションファンタジーが好きだった」と当時の想いを回顧。その情熱が、新作であるSFエンターテインメント超大作『超時空英雄伝エイリアノイド』の制作へとつながったことを明かしている。また、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリら豪華出演陣も登場し、監督への絶大な信頼と、本作へ出演できた喜びを興奮気味に語っている。
続けてチェ・ドンフン監督は、構想5年、撮影387日という韓国映画史上かつてないスケールで描かれた本作の青写真を紐解く。「自分が30歳ならどんな作品を作りたいか。それでエイリアンの話を作る事にした。現代と過去が交錯する、エイリアンと人間との結合体による冒険談です」と語り、誰も見た事がない物語を紡ぎ出した経緯を説明。
キーマンとなる“雷娘”を演じたキム・テリが「物語作りの名手です」「見たことがない映画」と監督の手腕を絶賛すれば、他のキャストからも「前代未聞」「奇想天外なシナリオ」「驚きに満ちています」といった感想が相次ぎ、出演者さえも驚がくする要素が多数詰め込まれていることがうかがえる。
映像にはシナリオの魅力だけでなく、高度なVFXやワイヤーアクションを駆使した本編のメイキングシーンもふんだんに盛り込まれており、その壮大な世界観と現場の高揚感が伝わってくる。監督は「韓国の道術とSFが交わる面白さ、異質なものが結びつく妙味がある。観客にとって新鮮な体験になるだろう。これはプレゼントのような映画です。幼い頃にした想像を分かち合えたらうれしい」と、作品の出来栄えに自信をのぞかせた。
道術を使いこなす道士・ムルク役を演じるリュ・ジュンヨルは、「こんな壮大な物語を1編にするのは惜しい」と語り、共演者からも「これだけ時間を費やした映画は、韓国映画史上初かも」と驚きの声が寄せられている。アンドロイドのガード役を演じたキム・ウビンも「記憶に残る作品になると思います」と断言するなど、キャスト・スタッフが全力を注いだ“映画の醍醐味”が詰まった映像となっている。
また、公開を記念し、2月13日のPART1公開初日より、世界の命運を握る伝説の“神剣”がデザインされた「“時空超越”ロゴステッカー」の配布が決定。作品の世界観を凝縮したファンタジーRPGのような特製デザインに仕上がっており、スマホケースにも収まるサイズとなっている。
PART2が公開される2月27日からは、「“変幻自在！サンダー”ステッカー」を配布する。外星人の囚人を管理するアンドロイド・ガードの相棒として活躍する、愛嬌たっぷりのプログラム・サンダー。ある時は車、ある時はピンクスーツの男と変幻自在に変身できるAIパートナーが、ポップでキュートなステッカーになって登場。愛くるしいフォルムは、見る者に癒しももたらしてくれるはず。いずれも数量限定の特典となる。
なお、2月6日18時より東京・新宿バルト9にて2本立てとなる『超時空英雄伝エイリアノイド』先行上映会が実施される。
映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART1：神剣激突』は2026年2月13日より、映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART2：終局決戦』は2026年2月27日より全国公開。