「パチンコしてる時より楽しい」有名俳優が思わず本音
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#5が3日放送される。#5では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。〜最強カリスマ集団衝突編」第3弾を放送。山本は“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）と共に、エリートホストが在籍するも営業不振が続く、歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の改革に挑んでいる。
【写真】全員整形美女の恋リア企画もスタート！
出勤3日目を迎え、軍神から早めの呼び出しを受けた山本。軍神は店舗が抱える根本的な課題を洗い出すため、営業前に山本と一部のホストを招集する。山本の店舗改革に期待を寄せるホストたちから率直な意見を聞き出すと、店舗のトップを走るメンバーについて「力があるが、みんな違う方向に走っている感覚がある」など、チームとしてまとまりきれない現状が浮き彫りになった。そんな“味方”とも言えるホストたちの声を聞き、山本は改めて店舗をひとつにまとめる決意を語った。
その夜、『Leo』では在籍メンバーのバースデーイベントが開催され、全ホストが“白”を取り入れたドレスコードで出勤し、バースデーを盛り上げる。しかし、オープンから1時間が経過した店内は空席だらけという事態に。過酷な状況下でも、“バラバラなホストたちをひとつにまとめる”ことを目指す山本は早速ヘルプとして接客にあたる。ヘルプとして場を盛り上げることに専念する山本は「やっとこの店来て良かったなと思える」「パチンコしてる時より楽しい」と、かつてない充実感を口にする場面も。
そんな中、過去に山本と衝突した経験のある早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤト、“個”を主張する売上至上主義ホスト・美月が遅れながらも堂々と出勤し、現場は再び波乱の展開へ。さらに激化する衝突の中で、果たして、山本はホストたちをまとめ上げることができるのか！？
スタジオでは、ゲストにSKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈、HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈を迎え、山本の奮闘を見守る。
番組ではさらに、新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」もスタート。沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちと一般男性が繰り広げる“禁断の恋愛”に密着する。「自分にお金と時間をかけすぎて恋愛できなくなった」「整形に2000万円かかった」などと語る、女性参加者4名が抱える覚悟や葛藤、恋愛観が赤裸々に明かされる。その衝撃的な告白の数々に、スタジオゲストのYouTuber・てんちむ、元タレントでクリエイターのおかもとまりも衝撃の展開に...！ 『愛のハイエナ season5』#5はABEMAにて3日23時放送。
出勤3日目を迎え、軍神から早めの呼び出しを受けた山本。軍神は店舗が抱える根本的な課題を洗い出すため、営業前に山本と一部のホストを招集する。山本の店舗改革に期待を寄せるホストたちから率直な意見を聞き出すと、店舗のトップを走るメンバーについて「力があるが、みんな違う方向に走っている感覚がある」など、チームとしてまとまりきれない現状が浮き彫りになった。そんな“味方”とも言えるホストたちの声を聞き、山本は改めて店舗をひとつにまとめる決意を語った。
その夜、『Leo』では在籍メンバーのバースデーイベントが開催され、全ホストが“白”を取り入れたドレスコードで出勤し、バースデーを盛り上げる。しかし、オープンから1時間が経過した店内は空席だらけという事態に。過酷な状況下でも、“バラバラなホストたちをひとつにまとめる”ことを目指す山本は早速ヘルプとして接客にあたる。ヘルプとして場を盛り上げることに専念する山本は「やっとこの店来て良かったなと思える」「パチンコしてる時より楽しい」と、かつてない充実感を口にする場面も。
そんな中、過去に山本と衝突した経験のある早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤト、“個”を主張する売上至上主義ホスト・美月が遅れながらも堂々と出勤し、現場は再び波乱の展開へ。さらに激化する衝突の中で、果たして、山本はホストたちをまとめ上げることができるのか！？
スタジオでは、ゲストにSKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈、HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈を迎え、山本の奮闘を見守る。
番組ではさらに、新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」もスタート。沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちと一般男性が繰り広げる“禁断の恋愛”に密着する。「自分にお金と時間をかけすぎて恋愛できなくなった」「整形に2000万円かかった」などと語る、女性参加者4名が抱える覚悟や葛藤、恋愛観が赤裸々に明かされる。その衝撃的な告白の数々に、スタジオゲストのYouTuber・てんちむ、元タレントでクリエイターのおかもとまりも衝撃の展開に...！ 『愛のハイエナ season5』#5はABEMAにて3日23時放送。