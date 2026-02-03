ザ・ビートルズ伝記映画、主役4人のファーストルック公開 「待ちきれない」「超いい」期待の声続々
サム・メンデス監督によるザ・ビートルズの伝記映画4部作で、ポール・マッカートニーとリンゴ・スター、ジョージ・ハリソン、ジョン・レノンを演じる4人のファーストルックが公開された。
【写真】リンゴ・スター、ジョージ・ハリスン、ジョン・レノンの姿も公開
このたび、英ソニー・ピクチャーズが公式インスタグラムにて、ポール・マッカートニー役のポール・メスカル、リンゴ・スター役のバリー・コーガン、ジョージ・ハリスン役のジョセフ・クイン、そしてジョン・レノン役のハリス・ディキンソンのビジュアルを公開した。
『アメリカン・ビューティー』や『1917 命をかけた伝令』、「007」シリーズで知られるイギリス出身のオスカー監督、メンデス・メンデスが企画し、ソニー・ピクチャーズ エンターテイメントが資金調達と配給を手掛ける『THE BEATLES ‐ FOUR FILMS（仮題）』は、1970年の解散に至るまでの「歴史上もっとも偉大なバンドの驚くべき物語」が、4人それぞれの視点で描かれ、交錯するという。
偉大なミュージシャンに扮した4人の姿に、コメント欄には「待ちきれない」「ワクワクしている」「なんてことなんてことなんてこと」「期待が高まる」「何があっても観に行く」「ポール・メスカルらしからぬポール・メスカルを観たのは初めて」「あああハリス！」「超いい」「予告編をお願い！！」など期待の声が相次いでおり、ファンの注目度の高さがうかがえる。
本作は2028年4月に公開予定。4人のほか、“5人目のビートルズ”と称されるマネージャーのブライアン・エプスタインをジェームズ・ノートンが演じ、シアーシャ・ローナンがリンダ・マッカートニー役、『SHOGUN 将軍』で世界的知名度を上げたアンナ・サワイがオノ・ヨーコ役、エイミー・ルー・ウッドがジョージの妻パティ・ボイド役、『HOW TO HAVE SEX』のミア・マッケナ＝ブルースが、リンゴの最初の妻モーリン・コックス役で出演することが決まっている。
