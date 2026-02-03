こういうの、欲しかったぁああ！！【ダイソー】大人が冬に頼りたい♡「部分保湿グッズ」

乾燥が気になる季節、顔や首だけじゃなくかかとまできちんとケアしたいもの。そんな願いを叶えてくれそうなのが【ダイソー】で手に入る「部分保湿アイテム」。使い方もシンプルで、いつものスキンケアの仕上げにプラスするだけ。毎日のルーティンに取り入れやすく、寒い季節の味方になってくれそうなアイテムは要チェック！

やさしく包んでうるおいを守る

【ダイソー】「おうちケアフェイス・ネックカバー」\330（税込）

淡いピンクカラーのフェイス & ネック用カバー。顔まわりからデコルテまで覆う設計で、マスクのような閉塞感はなさそう。耳にかけるタイプでズレにくく、コンパクトにたためる点も、日常使いにうれしいポイントです。

保湿はデコルテまでぬかりなく

顔にクリームを塗った後、このカバーを使えば乾燥しにくく、スキンケアの仕上げやおやすみ前に使うのが良さそう◎ @ftn_picsレポーターともさんによると「薄手の生地で肌触りも優しく、肌に刺激が少ない」とのことで、ストレスフリーに使えそうです。

しっかり厚手！ 頼れるかかと用ケアアイテム

【ダイソー】「かかとカバー（厚手、2枚組）」\110（税込）

やさしいくすみカラーのこちらは、エラストマー素材のかかと用カバー。かかとの乾燥が気になるこの時期にピッタリのアイテムです。レポーターのともさんによると、スリムなパッケージとは裏腹に「約2㎜くらいの厚みがある」とのことで、かかとをしっかりと包み込んでくれそう。

やさしいフィット感で歩行時のストレスも軽減

レポーターのともさんいわく「伸びが良くかかとにフィットしやすい」ので、保湿クリームもぴったり密着して保湿をサポートしてくれそうです。厚みがあるため、歩くたびのかかとへの衝撃をやわらげてくれる点もポイントです。日中はもちろん、就寝時のケアなど、シーンを選ばず活躍する予感！

