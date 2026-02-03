yukihiroは昨年2025年、L’Arc-en-Ciel、ACID ANDROID、Petit Brabancon、geek sleep sheepといった全プロジェクトが、ライヴ開催や作品リリースといった活発な動きをみせるなど、過密スケジュールを進行しつつ表舞台に立ち続けた。

1月15日にはL’Arc-en-Cielの44th CDシングル「YOU GOTTA RUN」をリリース、同月18日および19日には東京ドーム2days公演＜L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-＞を開催した。3月に行われた＜Petit Brabancon CROSS COUNTER -01-＞は東名阪2daysずつ、それぞれ対バンとワンマンをセットに全6公演の規模で実施されたものだ。

そしてACID ANDROIDは8月、7年ぶりとなるアルバム『fade into black cosmos』をリリースし、発売同日より東京・渋谷 WWW X 2days公演を開催。翌9月には再びPetit Brabanconにて東名阪2daysずつ全6公演の対バンを含むライヴシリーズ＜Petit Brabancon CROSS COUNTER -02-＞を行った。さらには10月、geek sleep sheepとして約1年ぶりのツアー＜tour confusion bedroom 2025＞で東名阪をまわり、12月には東名阪ツアー＜ACID ANDROID LIVE 2025 #2＞を開催するなど多忙を極めた。

yukihiro × BARKSによる恒例の1年間振り返りインタビューでは、2025年を総括し、すでに2026年の開催がアナウンスされているPetit Brabanconの全国ツアー、ACID ANDROIDの東名阪ツアー、L’Arc-en-Ciel結成35周年イヤーを記念して開催されるアリーナツアーへの予感について、じっくりと話を訊いた (※インタビューは2025年末に実施)。

＜L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-＞

■花束を持って行ったはいいけど

■これどうすればいいの？って（笑）

──2025年はL’Arc-en-Cielの東京ドーム2days公演にはじまり、Petit Brabanconのライヴシリーズ、ACID ANDROIDのリリースやライヴ、geek sleep sheepのツアーなど、yukihiroさんが関わる全プロジェクトがほぼ途切れることなく動いた1年となりました。それぞれ充実度も高かったのではないかと思いますが、今、どんな年になったと振り返りますか。

yukihiro：いろいろ楽しかったですね。

──それぞれ異なる4つのプロジェクトですから、頭の切り替えも大変ではなかったですか？

yukihiro：“ここからはここに向けた考えにしよう”と切り替えることができたと思います。

──忙しいくらいのほうがよかったりしますか？ ワーカホリックみたいに健康よりも制作を優先してしまったり。

yukihiro：何度か“昨日までなにやってたな？”みたいになる感じも面白かったですよ（笑）。

──面白いって（笑）。

yukihiro：昨日まではこれ、今日からはこっちみたいなことが何回かありましたね。

──次から次へと制作が押し寄せてくるんですね。

yukihiro：そういう感じになりました。

＜L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-＞

──では、2025年を振り返ってうかがいますが、表立っての活動スタートは1月18日および19日の東京ドーム2days公演＜L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-＞でした。実際にはいつくらいから準備が始まっていたんですか。

yukihiro：2024年の年末くらいからリハーサルが始まって、並行して「get out from the shell」のシーケンスを作り直していました。その作業をしながら年を越した感じです。

──＜hyde誕生祭＞は事前に「当日は僕がワガママに、好きなようにラルクをプロデュースします」とhydeさんからコメントが発表されていたとおり、これまでの公演とは一味異なる選曲も魅力でした。セットリストはhydeさんが作られたと思いますが、イメージの共有みたいなものはありましたか。

yukihiro：セットリストを作る前から、こういうイメージでやるのでよろしくみたいな話は聞いていたし、こういう曲をやりたいけどどうかなとか、そういう話もありました。

＜L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-＞

──「クールな衣装を」というhydeさんからのリクエストがあったそうですし、演出面でも「接吻」の曲中ではアリーナ中央へ伸びるランウェイからセンターステージに歩み出たkenさんが独奏によるギターソロを披露し、続く「In the Air」では入れ替わるようにtetsuyaさんがセンターステージで独奏によるベースソロを弾くなどステージ構成も新鮮で、＜hyde誕生祭＞ならではでした。ちなみに、「fate」や「forbidden lover」「いばらの涙」など、リズムが楽曲を牽引するナンバーでは特に、kenさんがyukihiroさんのほうに身体を向けて演奏している姿が印象的だったのですが。

yukihiro：そうなんですね。“ちゃんと演奏してね”っていうプレッシャーかな（笑）。

──違うと思います（笑）。yukihiroさんのリズムに集中しているから身体全体をドラムセットに向けているということでしょうね。yukihiroさんはアイコンタクトみたいなものを普段意識するんですか。

yukihiro：あまり意識してないですね。特に東京ドームのステージは広いし、それぞれ距離もあるので。逆に、気がついたら目の前にみんながいないときとかもありますね。“あれ？ 誰もいないな”って（笑）。

＜L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-＞

──皆さんがラインウェイのほうへ行ったらそうなりますよね（笑）。そういう意味ではドラムというポジション上、yukihiroさんがラインウェイを歩くようなシーンはありませんが、＜hyde誕生祭＞ではインターバルの後、yukihiroさんがひとりバラの花束を持ちつつ、メインステージからラインウェイを歩いてサブステージに向かうシーンがありました。＜hyde誕生祭＞のハイライトのひとつになったと思いますが、この演出はやはりhydeさんですよね。

yukihiro：hydeさんからは、センターステージまで歩いてほしいという提案があったのですが、それだけだと間が持たないと思って、「花束でも持つのはどうかな」って返したら採用されました。スタッフから、喜んでましたと聞いて、良かったなと思いました。

──花束はyukihiroさんのアイデアだったんですね。

yukihiro：でも花束を持って行ったのはいいけど、“これどうすればいいの？”ってなりました。

＜Petit Brabancon CROSS COUNTER＞

──実際は、yukihiroさんがドラムセットの前に置いた花束を手にしたhydeさんが、花束を抱えながら歌うという美しいシーンになりました。そして3月と9月は、Petit Brabanconがそれぞれ対バンライヴシリーズ＜CROSS COUNTER -01-＞と＜CROSS COUNTER -02-＞を開催しました。いずれも各地で対バンとワンマンを行う2daysずつの公演でしたが、テンション感も変わるものですか？

yukihiro：あまり変わらなかったかな。

──3月の＜CROSS COUNTER -01-＞には名古屋公演にROTTENGRAFFTY、大阪公演にSPARK!!SOUND!!SHOW!!、東京公演にThe BONEZが参加しました。初めましてのバンドもありましたか？

yukihiro：The BONEZは初めてでしたけど、JesseくんとはRIZEとACID ANDROIDで一緒にやったことがあります。

──9月の＜CROSS COUNTER -02-＞は凛として時雨、SiM、Sable Hillsとの対バンでした。この公演では3曲の新曲披露もありましたし、Petit Brabanconも今後の展開が楽しみです。

yukihiro：はい。

■無理なくやってる

■だからやれてる

──そしてPetit Brabanconのふたつのライヴシリーズの間には、ACID ANDROIDの7年ぶりアルバム『fade into black cosmos』のリリースと8月の東京2DAYS公演が開催されました。アルバムについてはBARKSでインタビュー掲載いたしましたのでスキップさせていただいて、10月にはgeek sleep sheepの東名阪ツアー＜geek sleep sheep tour confusion bed room 2025＞が行われるなど、8月から10月は、ACID ANDROID、Petit Brabancon、geek sleep sheepといった3つの異なるプロジェクトのライヴが続いた形となります。geek sleep sheepとしては約1年ぶりのライヴでしたが、いかがでしたか。

yukihiro：これはどのプロジェクトもそうなのですが、みんなそれぞれ、そこでやることがわかってやっているので、久々といってもあまり違和感とかはないんです。

＜ACID ANDROID LIVE 2025 #1＞

──geek sleep sheepは2023年から、晩秋にライヴを行うことが毎年恒例となってます。このプロジェクトは活動ペースを含めて、他とは違う独特の空気感が漂っているような気がするんですけど。

yukihiro：今3人で集まると、こんな雰囲気になるって感じです。この場所ではこういう音楽をやって、こういう演奏をしてっていうことなのかな。無理なくやってる、だからやれてるっていうのもあると思います。

──＜geek sleep sheep tour confusion bed room 2025＞では、Blurの「Song 2」、The Cureの「Just like a heaven」、坂本龍一＋忌野清志郎の「い・け・な・いルージュマジック」といった3曲のカバーが披露されました。これらはyukihiroさんの選曲だったそうですね。

yukihiro：新曲が準備できなかったので…カバーを3曲やったら許してもらえるかなと思って選曲しました。

＜geek sleep sheep tour confusion bed room 2025＞

──geek sleep sheepは、過去にもカバー曲のリクエストを事前にXで募ったこともありましたし、カバーは楽しみのひとつですね。今回は振り幅のある3曲がセレクトされましたが、まず最初に選んだのは？

yukihiro：Blurでしたね。

──「Song 2」はgeek sleep sheepに似合いますし、何よりライヴで盛り上がる曲です。

yukihiro：だよねっていう選曲でしたね。

──「Just like a heaven」も、百々さんも345さんも納得みたいな。

yukihiro：そうですね。「い・け・な・いルージュマジック」は、百々さんがどう思うかな？っていうのはありました。

──ある程度yukihiroさんがアレンジしてふたりに渡した感じですか。

yukihiro：「い・け・な・いルージュマジック」は、百々さんから「3人だけの演奏だと普通のロックンロールになっちゃうから、シーケンスを作ったほうがいいんじゃないか」っていうアイデアがあったので、スタッフにお願いして作ってもらいました。

──こうしたカバーにもgeek sleep sheepのバンド感やムードが出ていいですね。

yukihiro：楽しかったですね。

＜ACID ANDROID LIVE TOUR #2＞

──そして12月は、ACID ANDROIDの東名阪ツアー＜ACID ANDROID LIVE TOUR #2＞がありました。最新アルバム『fade in to black cosmos』収録曲を基軸としたセットリストでしたが、このアルバムがあったからこそ、こういう曲も入れてみようという考えもありましたか。

yukihiro：そうですね。アルバムを出して一区切りついたというか。次のステップに行こうかなという感じでした。

──ということは、次のモードも表れていたという？

yukihiro：そこまでじゃないけど、ちょっとは出ているかなくらいです。

──今回のセットリストは「switch」「enmity」といった初期の曲が、かなり久しぶりにライヴ披露されました。これらの曲がセットリストに入ってきたことで、これからのACID ANDROIDに新たな予感が生まれたと思います。

yukihiro：「switch」や「enmity」は、今ライヴで演奏したら次が何か見えるかもと思ったんです。

──特にラストナンバーに据えられた「enmity」はフロアが沸騰しました。

yukihiro：アルバム制作が終わった後、このツアーのタイミングでライヴのシーケンスのアップデートをしようと思っていたので、ACID ANDROIDの今までの楽曲データを整理し、全て聴けるような状態にしておいたんです。その中から最近演奏していなかった2曲を選曲してセットリストを組みました。今回リストに入った曲は、今の自分のモードを反映したアップデートができたのでライヴも楽しかったです。ちょっといろいろ触ってみようかなという気になって。ライヴでやりたいなって曲を選んでアップデートしています。今回の「switch」や「enmity」もシーケンスはそのときに新しくなっています。

＜ACID ANDROID LIVE TOUR #2＞

──シーケンスほか、ギターサウンドの質感にも変化があって、ますます今後に期待が高まります。さて、2025年12月下旬現在、今年のいろいろな活動に一区切りがついて、一息つけるなという時間ですか？

yukihiro：今やっているPetit Brabanconの作業が終われば2025年は一段落ですね。あとは来年に向けて機材周りのアップデートを準備しようかなと思っています。

──新たな制作のためのアップデートですか？

yukihiro：いろいろな作業が一段落したので、新しくできるところに手を付けたいですね。たとえばケーブル1本でも、それを変えると音が変わっちゃうので、今年は機材周りにはあまり手を出せなかったんです。

■もっと振り切りたいな

■と思うことはあります

──ライヴやリリース、地下での制作活動など、yukihiroさんは常に動いている感じがしてますが、休暇時間をちゃんと休めるほうですか？

yukihiro：“今日何もしなかったな”みたいな日も、“あれ、今日何してたっけな？”っていう日もあります。あまり無理はしていないですね。

──機材のアップデートも制作には重要だと思いますが、この年末、リフレッシュやリラックスのために考えていることありますか。

yukihiro：久しぶりに映画を観に行きました。それと、半年前くらいに家のテレビが壊れちゃったんですが、この間買い直したのでゲームでもしようかなとか思っています。

＜ACID ANDROID LIVE TOUR #2＞

──音楽面ではどうですか？ 新たなものをインプットできる時間でもあるのでしょうか。

yukihiro：うーん。昨日はテーム・インパラのアルバム『デッドヒート』を聴いてましたね。

──新譜もチェックしているんですね。聴いて興味が湧いたものは、たとえばサウンド面や機材面を深堀りしますか？

yukihiro：秘密の機材があるっていう感じでもなくなってきているので、そこまで気にしてないです。

──創意工夫が面白いなと思った作品はありましたか。

yukihiro：少し前になりますが、Depeche Modeの『Memento Mori』のミックスエンジニアさんの記事は面白かったです。最近は、“この音が新しい”とか、そういうのはあまり追ってないですね。

＜ACID ANDROID LIVE TOUR #2＞

──サブスクが主流になった今、時代関係なく聴いてるユーザーも少なくないでしょうし。それに、今やなんでもできてしまう時代だからこそ、人間味のある生音に惹かれてしまうこともありますよね。揺り戻しというか。

yukihiro：リスナー次第という感じですよね。自分の好きな音楽が見つけやすくなって、そんなにマニアックな音楽というものがなくなってきているというか。間口も広がって、流れも早いので、より細分化されてる気もします。

──細分化している分、クリエイターとしてはやりたいことをよりマニアックに追求できる面白さもあったりするんですか。

yukihiro：そこに自分が向かうかどうか、ですかね。

──yukihiroさんとしては、マニアックではあるけど、マニアックすぎないみたいな妙味は結構考えながら作ります？

yukihiro：“もっと振り切りたいな”って思うことはありますけど、なにか超えられない部分というのがある気がします。振り切ってる人たちはいますからね。

＜ACID ANDROID LIVE TOUR #2＞

──yukihiroさん自身もここまでやりたいことを極めてきて、ACID ANDROIDはその究極形ですから、他の人から見たらやはり振り切った形のひとつと言えそうです。

yukihiro：うーん、もっとやりたいですね。

──今、見えてるものはなにかあるんですか。

yukihiro：“こうならないかな”とか“ああならないかな”とかは考えてますけど。

──そういう話を聞くと、新作が楽しみになってきます。L’Arc-en-Cielは2026年に35周年を迎えます。東京ドーム公演の際も、See you in “35th L’Anniversary Year”という予告をしていましたし、12月26日のMステ出演もこの先への布石となりそうですね。それに先ほど、「ちょうど今、Petit Brabanconの作業をしていて」という話がありましたが、Petit Brabanconは2026年3月に全9公演の全国ツアー＜If You Just Stare Then Headbang or Die＞を開催します。ACID ANDROIDは2026年6月に次の東名阪ライヴが決定してます。ここに向けても新作リリースとか、すでにいろいろ考えているんでしょうか。

yukihiro：ライヴをやるからには、何かしらしたいなと思っています。

取材・文◎吉羽さおり／梶原靖夫(BARKS編集長)

撮影◎緒車寿一(L’Arc-en-Ciel) 河本悠貴(L’Arc-en-Ciel／ACID ANDROID) 尾形隆夫(Petit Brabancon) Susie (geek sleep sheep)

■＜Petit Brabancon Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞

3月06日(金) 東京・Zepp DiverCity

open18:00 / start19:00

3月08日(日) 宮城・仙台 RENSA

open16:00 / start17:00

3月12日(木) 京都・KYOTO MUSE

open18:30 / start19:00

3月13日(金) 京都・KYOTO MUSE

open18:30 / start19:00

3月15日(日) 岡山・岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

open16:30 / start17:00

3月21日(土) 大阪・なんばHatch

open16:00 / start17:00

3月22日(日) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

open16:00 / start17:00

3月28日(土) 福岡・福岡 BEAT STATION

open16:00 / start17:00

3月29日(日) 福岡・福岡 BEAT STATION

open16:00 / start17:00

▼チケット

⼀般スタンディング : \6,500(税込・整理番号付・D代別)

2階指定席 : \7,500(税込・D代別) ※Zepp DiverCity / なんばHatch公演のみ

受付URL：https://eplus.jp/pb/

■東名阪ツアー＜ACID ANDROID LIVE 2026＞

6月18日(木) 愛知・名古屋UP SET

open18:15 / start19:00

6月19日(金) 大阪・梅田Shangri-La

open18:15 / start19:00

6月30日(火) 東京・渋谷WWW X

open18:15 / start19:00

▼チケット

スタンディング：7,500円(税込・整理番号付・D代別)

受付URL：https://eplus.jp/acidandroid/

◾️＜35th L’Anniversary TOUR＞

【東京】

10月09日(金) 国立代々木競技場第一体育館

10月11日(日) 国立代々木競技場第一体育館

10月12日(月/祝) 国立代々木競技場第一体育館

【福岡】

10月31日(土) マリンメッセ福岡 A館

11月01日(日) マリンメッセ福岡 A館

【愛知】

11月21日(土) IGアリーナ

11月22日(日) IGアリーナ

【神奈川】

11月28日(土) 横浜アリーナ

11月29日(日) 横浜アリーナ

【千葉】

12月12日(土) ららアリーナ 東京ベイ

12月13日(日) ららアリーナ 東京ベイ

【大阪】

12月16日(水) 大阪城ホール

12月17日(木) 大阪城ホール

【東京】

12月24日(木) 有明アリーナ

12月26日(土) 有明アリーナ

12月27日(日) 有明アリーナ