オリックス・山岡泰輔投手が３日、「沢村賞チェンジアップ」を練習中であると明かした。リリーフ専任で４１登板した２５年を経て、オフに先発再転向が決まったプロ１０年目右腕。「最強だと思う」と、１４年にオリックスで沢村賞に輝いた日本ハムの金子千尋投手コーディネーター直伝の落ち球習得を誓った。

「１０年間、変わらないボール。（投球を）助けてもらっているから、もう少し生かしたい」と、シーズン後に代名詞・縦スライダーのアクセントになる球種を加えることを決断。当初、習得を目指したフォークは断念したが、オリックス時代の金子氏に教わった高速チェンジアップがはまった。「薬指と中指で投げる真っすぐ。当時は無理だったけど、今は感覚がいい」。１月の沖縄自主トレでは、自身が教えたチェンジアップを改良させた「真っチェ」を操るソフトバンク・大津にも助言を仰ぎ、イメージを膨らませてきた。

この日は宮崎キャンプ初のブルペン入りで、新球種を交えて座った捕手に４５球。「勝負なので（ローテを）取りにいく前提で、なんとか食らいついて。結果を出していけたら」。１９年には１３勝４敗で最高勝率のタイトルを獲得。まっさらなマウンドで、再び輝く。（南部 俊太）