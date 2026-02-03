福岡県粕屋町で飲酒運転の車に高校生2人の命が奪われてから、もうすぐ15年です。2月は「飲酒運転撲滅強化月間」となっていて、福岡県庁では命の大切さを伝える展示会が開催されています。



■奥村誠悟記者

「こちらの女の子は、わずか4歳の頃に飲酒運転の車にひかれて亡くなりました。等身大のパネルの下には、履いていた靴が置かれています。」



福岡県庁で3日から始まった「生命のメッセージ展」。飲酒運転事故などによって命を奪われた21人の等身大のパネルや、靴などの遺品が展示されています。





■訪れた人「事故に遭われる前まで、普通に生活されていたんだねというのがリアルに出てくる。」「身近にこんなにたくさん被害に遭われている方がいるんだなというのが、とてもショックです。言葉を失う。」15年前の2月9日、福岡県粕屋町では男子高校生2人が飲酒運転の車にはねられ亡くなりました。福岡県では、この事故を忘れないため、毎年2月を「飲酒運転撲滅強化月間」としています。県の担当者は「亡くなられた方々の気持ちに寄り添って、一人一人が飲酒運転をしないという気持ちを強く持ってほしい」と話していました。