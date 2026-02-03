山形県内で雪害事故が相次いでいます。最上町内の水路で2日午後、意識を失って倒れている85歳の女性が発見され、その後、死亡が確認されました。除雪中に水路へ転落したとみられます。また、鶴岡市でも3日、雪下ろしをしていた78歳の男性が屋根から転落し、死亡しました。



最上町若宮に住む85歳の無職の女性は、2日午後3時半前、自宅近くの水路の水の中で心肺停止の状態で倒れているのを近所の住民に発見され、その後、死亡が確認されました。女性は2日午後2時ごろ、雪かき用シャベルを使って1人で除雪する姿が目撃されていました。その後、自宅からおよそ75メートル離れた水路の中で、雪かき用シャベルの上に仰向けで倒れ、首から下が水に浸かった状態で見つかりました。水路は幅が約1メートル、発見時の水深は20センチほどでした。

警察は、除雪作業中に転落した可能性も含め、死因などを調べています。





東根市では2日、90代の女性が道路脇の用水路に倒れているのが見つかり、雪害事故とみられ、その後、死亡が確認されました。鶴岡市では3日、雪下ろし中の死亡事故がありました。亡くなったのは鶴岡市一霞の阿部善一さん（78）です。消防によりますと3日午前9時半すぎ、阿部さんが1階の屋根から落下したと家族から119番通報がありました。救急隊が到着した際、阿部さんは心肺停止の状態で、その後、搬送先の病院で死亡が確認されました。阿部さんは3日午前8時半ごろから1人で屋根の雪下ろしをしていて、約3メートル下の地面に落下しました。命綱やヘルメットは着用していなかったということです。新庄市では1月31日、住宅車庫の近くで雪に埋もれて死亡した男性について、警察は3日、新庄市萩野に住む建設業の星川英男さん（72）と発表しました。死因は低体温症による急性心不全で、星川さんは1人で車庫の雪下ろしをしている際、落雪に巻き込まれたとみられています。県のまとめによりますと、今シーズンの雪害事故による死者は3日午後4時現在、5人に上っています。このうち少なくとも4人は、事故当時1人で除雪作業を行っていました。県は除雪などを行う際、1人で行わず複数人での作業を呼びかけています。