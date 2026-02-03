お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34）が3日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。極貧生活を送っていた中学生時代を語った。

すがちゃんは「中学生からなんですけど、徐々にみんなファッションに目覚めてくるじゃないですか。そのとき私服も買えなかったんで、そのときストリートっぽいStussyとかが流行った時期なんですけど買えないんで、私服も学ランに“あえて”するっていう」と告白した。

ハライチの岩井勇気は「成立しないでしょ」と反応すると、すがちゃんは「これがね、いけたんですよ。土日も制服着てた。そのとき、『クローズ』とか『ごくせん』とかヤンキー系が流行ってて、ヤンキーって休日も制服着てるじゃないですか。作中も着てて、その流れにならって土日も学ラン着るっていうのをやってったら徐々に流行はじめて。私服の文化を根絶やしにして」と告白した。

すがちゃんは「だた徐々に学ランの中にStussy着るみたいなのがなってきて、これはまずいと思って、対抗馬として中に体操着を着るっていうのやったんですけど、さすがに学校すぎてそれは流行らなかったですね」と語った。