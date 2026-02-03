Mrs. GREEN APPLEの展覧会、“新要素”加わり「福岡」2・7スタート 「lulu.」MV衣装＆レコ大3連覇トロフィーも
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる企画となる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」が7日より、福岡会場での展示がスタートする。
【別画像】Mrs. GREEN APPLEの展覧会ビジュアル
本展覧会は、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo/Gt）の頭の中を旅するような、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間というコンセプトで制作された。最新技術も駆使しながら、造作、映像、香りなど、楽曲の世界をさまざまな方法でより深く体験できる展示や、デビューからの10年間、大森元貴、そしてMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、その過程に関わる資料の展示など、そのイマジネーションやクリエイティビティに触れることのできる内容となっている。
今年1月、大盛況のうちに東京会場での開催を終えた。
なお福岡会場では、東京会場とは少し内容が変わり、最新曲「lulu.」のミュージックビデオの衣装や、バンドとして史上初の快挙となった日本レコード大賞3連覇のそれぞれのトロフィーが展示されるなど、新たな要素が追加されている。
福岡会場の後、 3月2日（月）〜31日（火）まで大阪・VS.（グラングリーン大阪内）での開催を予定している。
