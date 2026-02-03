お笑いコンビ、かが屋の加賀翔（32）が、2日放送のJ−WAVE「GURU GURU！」（月〜木曜午後10時）にパーソナリティーとして出演。この日のゲスト、南沙良主演の映画「禍禍女」（マガマガオンナ、2月6日公開）の監督、ゆりやんレトリィバァについて語った。

ゲストの南が主演の映画「禍禍女」の話になると、加賀は同映画の監督ゆりやんについて「実は同期で、NSCの、吉本の養成所の同期なんですけど」と明かした。

そして「この吉本の養成所、僕、途中で辞めてるんですね。というのも心が折れてなんですけど。この世界では僕はやっていけないんだ。この世界には天と地ほどの実力の差というか、レベルの差があって、続けていけないな自分ではと思ったきっかけが、ゆりやんレトリィバァなんですよ。僕を吉本から1回辞めさせた女なんですね、ゆりやんレトリィバァは」と語った。

続けて「ただ、今回もその時ぐらいの衝撃があって。海外の映画祭で4冠を達成している。聞いたら怖いですよ、4冠達成、公開前から大注目」と映画について話した。

加賀がどんな映画になっているかを聞くと「難しいですよね。でも、狂った映画になっています、一言で言うと」と南は答え、笑いが起きた。