世界各国で双発戦闘機がブームになったワケ

第2次世界大戦中、日本をはじめドイツやイタリア、アメリカ、イギリス、フランスなど各国そろって双発戦闘機を実戦投入しましたが、それらのうち単発戦闘機と互角に戦うことができたのはアメリカ製のロッキードP-38「ライトニング」だけで、他の機体は単発戦闘機にかないませんでした。では、逆に言うと、なぜ本機のみ「優等生」になれたのでしょうか。

【写真】え、操縦はハンドル!? これがP-38のコクピットです

そこを紐解くためには、そもそも双発戦闘機が生まれた経緯を振り返る必要があるでしょう。第1次大戦と第2次大戦の端境期、いわゆる「戦間期」と呼ばれる1920年代末から1930年代は、飛行機が急速に発展した時期でもありました。

特に敵国を直接攻撃できる爆撃機の性能向上は著しく、「戦闘機よりも速い爆撃機」といったキャッチフレーズを持つ機種まで登場したほどです。ただ、こうした爆撃機の高性能化は、それを護衛して長距離飛行が可能な戦闘機を要求することにも繋がりました。

しかし、当時は航空機用エンジンも発展の最中で、まだ1000馬力級のエンジンが主流でした。そこで考えられたのが、自国の領空に侵入した爆撃機を迎撃するため短時間で高高度まで上昇できたり、長距離飛行を可能としたりするため、燃料を大量に搭載できる大型の機体を備えながら、「力不足」の当時のエンジンを補うべく、双発化された戦闘機です。

こうした流れから、各国では双発戦闘機の開発が盛んになったのです。そのようななか、アメリカ陸軍航空隊は1937年1月、双発の高々度迎撃戦闘機の開発を、国内の航空機メーカー各社に打診します。

これに応じたメーカーの中にロッキード社がありました。同社は後年、「最後の有人戦闘機」と称されたF-104スターファイターや、「世界最高空を世界最高速で飛ぶ実用型航空機」と称されたSR-71ブラックバードなどの傑作軍用機を生み出しますが、当時は、まだ一度も軍の戦闘機を手掛けたことのない新興企業でした。

双胴型だったからこそのメリットとは？

ロッキード社は、陸軍航空隊からの要請を受ける1年ほど前から、設計主任にホール・ヒバート、助手には後年、アメリカ屈指の航空機設計の鬼才として知られることになるクラレンス“ケリー”ジョンソンを登用して、社内名称で「モデル22」と称された双発高速機開発計画に着手していました。そこで陸軍航空隊は1937年2月、同社に性能仕様書「X608」を交付し、モデル22の開発を正式に進めることにします。



アメリカ空軍博物館に保存・展示されているP-38L「ライトニング」戦闘機。L型はシリーズ最多の3923機が生産された型式（画像：アメリカ空軍）。



これを受け、ロッキード社ではモデル22に対して実に6種類もの機体デザインを考案・検討しますが、その中で最後まで残ったのが双胴型でした。

迎撃戦闘機は、優れた上昇力に加えて高々度を高速で飛行しなければならず、そのためにはターボ過給機が必要となりますが、双胴型ならエンジン直後の胴体内にターボ過給機を組み込むのが容易です。

加えて双胴型は、中央に設けられた胴体の機首部分に機関銃・砲を集中配置することができるため、敵の大型爆撃機を落とせるだけの大火力を装備することが可能でした。しかも通常の双発型と比べて、双胴型は空気抵抗を大きく抑えることができるメリットもありました。

特筆すべきは、戦前の設計にもかかわらず、大戦中は日本が実用化できなかったターボ過給機の装着を、将来的な予定ではなく既定の事実としている点です。

1937年6月23日、モデル22は制式化への第一歩を踏み出してP-38「アトランタ」と命名されました。ちなみに、今日知られているP-38の愛称である「ライトニング」は、本機の供与を受けたイギリス空軍が付与したもので、アメリカでも1941年8月以降はこの愛称で呼ばれるようになりました。

山本五十六司令長官の乗機を撃墜したことでも有名

ほぼ同時期、ドイツではBf-110、日本では二式複座戦闘機「屠龍」などの双発戦闘機が開発されましたが、これらは速度や機動性の面で単発戦闘機にかないませんでした。



P-38「ライトニング」戦闘機に乗ったアメリカ全軍トップエースのリチャード・アイラ“ディック”ボング。最終階級は少佐（画像：アメリカ空軍）。



ところがP-38は、機体が大きいので格闘戦（ドッグファイト）こそ不得手でしたが、高速性に優れていたため、一撃離脱（ヒット・アンド・アウェー）を多用する機動戦に持ち込めば、単発戦闘機とも互角以上に戦えたのです。加えて、双発なので損傷に強く、エンジン1基が停止したり大損傷を被ったりしても、生還できる可能性が高かったといいます。

ちなみに、太平洋戦争初期の日本のベテラン戦闘機乗りたちは、P-38が「ペロッと食える（撃墜できる）」ので「ペロ8」とか、その独特の平面シルエットから「目刺し」と呼んでいました。というのも、格闘戦がお家芸の日本軍パイロットに対して、アメリカ軍パイロットたちがP-38の長所を活かした既述の戦法を会得するまでの間、格闘戦に誘い込まれて容易に撃墜されることが多かったからです。

なお「ペロ8」の通称には、別の由来もあります。P38という文字をピストの黒板に記すと｢3｣の数字が「ろ」のように見え、そこから「Pろ８＝ぺろはち」と読めたからともいわれます。

一方、ドイツ空軍は早くからP-38を高く評価しており、北アフリカ戦線の同軍は、本機を「Der Gabelschwanz Teufel（デア・ゲーベルシュヴァンツ・トイフェル、双尾の悪魔）」と呼んでいました。

ちなみに、第2次大戦におけるアメリカ第1位で40機撃墜のエース・パイロットであるリチャード・ボング、同じく第2位で38機撃墜のトーマス・マクガイアの乗機がともにP-38だったことが、本機の優秀性を物語ります。また、長距離飛行性能を活かして山本五十六連合艦隊司令長官が乗る一式陸上攻撃機を撃墜したのもP-38でした。

今日のジェット戦闘機では双発が当たり前ですが、単発戦闘機が幅を利かせていた第2次大戦において、それに勝るとも劣らぬ活躍を示した双発戦闘機P-38は、傑作と呼ぶに相応しい機体と言えるでしょう。