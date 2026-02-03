ペップの「太りすぎ」発言で自信喪失の過去も…「忘れ去られたイングランドのスター」が英２部へレンタル移籍で英紙注目「シティでの不遇の時代に終止符」
現地２月２日、マンチェスター・シティは所属するカルビン・フィリップスがイングランド２部のシェフィールド・ユナイテッドへレンタル移籍すると発表した。期限は今季終了までとなっている。
リーズで頭角を現わし、2022年夏に4500万ポンドでシティに加入したMFは、しかし本領を発揮できず。翌シーズンの途中にウェストハム、24-25シーズンにはイプスウィッチへレンタルされた。
シティに復帰した今季は、昨年９月にリーグカップ３回戦のハダースフィールド戦（２−０）で83分からプレーしたのが唯一の出場で、事実上の構想外となっていた。
イングランド代表としてEURO2020では全試合に出場し、2022年のカタール・ワールドカップでもメンバー入りを果たすなど、数年前まで第一線で躍動していた男が紆余曲折を経て、イングランド２部へ。英紙『Daily Mail』は「フィリップス、シティでの不遇の時代に終止符。忘れ去られたイングランドのスターがシーズン終了までのローンでシェフィールド・ユナイテッドへ」と見出しを打った記事を掲載し、こう伝えている。
「この30歳はここ数週間、ウォルバーハンプトン、バーンリーから関心を寄せられていた。サンダーランドとレンジャーズも獲得の可能性を探っていたが、最終的にクリス・ワイルダー監督（シェフィールド・ユナイテッドの指揮官）のオファーを受ける形となった」
「リーズ生まれの同選手は、週給およそ17万5000ポンドとみられる高額契約があと２年半残っている。今回の契約はシティが給与の大部分を負担していると考えられている」
同紙によると、フィリップスは2022年のW杯参加後にペップから「太りすぎ」と指摘され、そのことで「大きく自信を失った」と過去に語っている。キャリアが右肩下がりになってしまったのは間違いないが、新天地でもう一花咲かせられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
