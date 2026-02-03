「品のある打球だった」三嶋一輝が中日キャンプで感じた24歳大砲の存在感「これは手強くなる」
石川の台頭には井上監督（左）も期待しているはずだ(C)産経新聞社
昨季限りで現役を引退した元DeNAの三嶋一輝氏が、中日の春季キャンプを視察した。滞在時間は限られていたものの、現地で感じた空気は、現役時代に対戦してきた中日のイメージとは、また違ったものだったという。
まず強く心に残ったのが、球場に詰めかけたファンの存在だ。
「ファンの多さに驚きました。正直、歩くのが大変なくらいで。それだけ注目されているし、応援されているチームなんだなと感じました」
グラウンドを取り囲むファンの熱量や、選手との距離の近さ。その一体感が、三嶋氏の目には印象的に映った。
「選手がファンに支えられているというか、すごく一体感がある。こういう雰囲気のチームは、やっぱり強くなっていくと思います」
今季から本拠地にホームランウイングが設置されることもあり、打線の変化にも注目している。
「長打を打てるバッターが、これまで以上に試合に出る機会が増えると思います。今日見られた範囲で言えば、上林誠知選手や石川昂弥選手がフェンスを越える打球を打っていましたね」
長打力を備えた打者が結果を残せば、チームの戦い方も大きく変わってくる。
「そういう選手たちがホームランを量産してくると、かなり手強いチームになる。ピッチャーはもともと良いので、全体としてすごくいいチームになるんじゃないかなという印象です」
中でも、今回のキャンプでは石川の打撃にインパクトを感じたという。
「スタンドも沸いていましたし、やっぱり綺麗なバッティングをするなと。打球の軌道がすごくきれいで、“品のある打球”という表現がしっくりきました。綺麗にバットが出てくるし、打球の軌道も上がる角度も良い。毎年期待されている選手ですけど、いつか本当に大化けするんじゃないかと言われている理由も分かる気がします。バッティング練習も内容が良かったですし、今年どんな数字を残すのかはすごく気になります」
外から見る立場になったことで、チームごとのカラーや取り組みの違いも、より鮮明に映るようになった。現役時代に対戦してきた中日の印象について、三嶋氏はこう振り返る。
「基本的にはロースコアの試合が多いチーム。序盤に大量得点を取って勝つか、接戦で延長までもつれるか、というイメージでした。特にナゴヤドームでは、先制点がすごく重要でした」
ただ、本拠地の変化によって、その野球も変わっていく可能性があると見る。短時間の視察ながら、三嶋氏の中で中日の印象は確かに変わったようだ。
「ファンの熱量もそうですし、打線の変化も含めて、今年のドラゴンズは、また違った姿を見せてくれそうです」
[文/構成:ココカラネクスト編集部]