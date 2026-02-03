「品のある打球だった」三嶋一輝が中日キャンプで感じた24歳大砲の存在感「これは手強くなる」

石川の台頭には井上監督（左）も期待しているはずだ(C)産経新聞社

昨季限りで現役を引退した元DeNAの三嶋一輝氏が、中日の春季キャンプを視察した。滞在時間は限られていたものの、現地で感じた空気は、現役時代に対戦してきた中日のイメージとは、また違ったものだったという。

【写真】中日山本が慶大の先輩、高橋由伸氏と2ショットを披露した実際の様子

まず強く心に残ったのが、球場に詰めかけたファンの存在だ。

「ファンの多さに驚きました。正直、歩くのが大変なくらいで。それだけ注目されているし、応援されているチームなんだなと感じました」

グラウンドを取り囲むファンの熱量や、選手との距離の近さ。その一体感が、三嶋氏の目には印象的に映った。

「選手がファンに支えられているというか、すごく一体感がある。こういう雰囲気のチームは、やっぱり強くなっていくと思います」

今季から本拠地にホームランウイングが設置されることもあり、打線の変化にも注目している。

「長打を打てるバッターが、これまで以上に試合に出る機会が増えると思います。今日見られた範囲で言えば、上林誠知選手や石川昂弥選手がフェンスを越える打球を打っていましたね」

長打力を備えた打者が結果を残せば、チームの戦い方も大きく変わってくる。

「そういう選手たちがホームランを量産してくると、かなり手強いチームになる。ピッチャーはもともと良いので、全体としてすごくいいチームになるんじゃないかなという印象です」