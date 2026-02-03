●あす4日(水)は二十四節気「立春」…暦通りに昼は春先の過ごしやすさに

●週末にかけては一気に寒波襲来 日曜日は市街地も積雪・凍結注意

きょう3日(火)は「節分」。豆まきをして、恵方巻を食べる、という方も多いと思います。恵方巻は今年の恵方＝南南東を向いて食べますが、その「南南東」の方角を気象衛星ひまわりの画像で見ると、日本列島のはるか南に少々大きな雲の塊が…





暖かい熱帯の海の上で積乱雲がたくさん生まれている場所で、「熱帯擾乱」と呼ばれる所です。より雲が大きくまとまったり渦を巻くようになると、熱帯低気圧、そして台風にもなる雲の集まりでもあります。



この熱帯擾乱は台風になる兆しは今のところありませんが、ここで雲が発達すると、熱帯の暖かい空気が北に勢力を広げやすくなることで、日本付近は気温が上昇傾向になることが多く、実際にこれから県内の気温は、いったん上昇傾向となります。





あす4日(水)にかけては、高気圧が次第に日本の南に中心を移していき、日本列島を南から覆っていく形になる見込みです。

南から高気圧が張り出すことで、南の暖かな空気に包まれてきて、あす4日(水)の県内は朝は少々冷え込んでいても、日中の気温は2桁がズラリ。二十四節気の「立春」で暦の上では春に入るとともに、まさしく暦通り、春の兆しを感じる過ごしやすさになってきそうです。





しかし、この春の兆しは長続きしません。

5日(木)は気温がもう少し上昇傾向も、高気圧の後ろ側で次第に湿った空気が入り、曇りがちの空模様。

そして、その後は再び等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置に変わっていき、強い寒気の流れ込みで今週末は一気に凍える寒さに…度々雪雲も流れ込んできて、日曜日は山間部のみならず市街地でも雪が積もったり、路面凍結のエリアが広がり、交通状況にも大きく影響する心配があります。



日曜日の雪は、今年、お正月の時に県東部で激しい交通渋滞を引き起こした時と同じようなレベルになるかも、と今のところイメージしています。

今後も最新見解は随時確認しながら、今週末の行動は柔軟に変更など対応できるよう、準備を進めておきましょう。

選挙は期日前投票を活用するのも1つの手かと思います。





あす4日(水)は、やや薄雲が目立つ空にはなりそうですが天気の大きな崩れはなく、全般に曇ったり晴れたり。朝は山間部中心に氷点下の冷え込みの所が多くなりますが、日中の気温は各地2ケタとなり、大体3月上旬並みの所が多くなりそうです。二十四節気「立春」らしさを感じる過ごしやすさとなります。





今週後半は日ざしのチャンスが少なくなります。

5日(木)は気圧の谷の通過で雲が厚みを増し、一部にわか雨も。ただし南風で、一段と暖かさは増してきそうです。

週末にかけては一気に強い寒気の流れ込みで厳しい寒さへ。土曜日の日中から時々雪が舞い、日曜日は凍える寒さと、市街地でも積雪・凍結のエリアが広がるおそれがあります。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

