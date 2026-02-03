「近藤春菜に似てるなと思ったら本人だったわ」激変ショットに驚きの声！ 「垢抜け方が半端じゃねえな」
ファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）の公式Instagramは2月3日、投稿を更新。お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんがイメージチェンジしたショットを公開しました。
コメントでは「同姓同名の別人かと思った！！めっちゃ服もメイクも似合ってる」「ロングも似合う」「めっちゃ可愛いやん」「誰か分からなくてよく見たら春菜ちゃん綺麗だよ」「誰かと思っちゃった」「近藤春菜に似てるなと思ったら本人だったわ」と、驚きの声が寄せられました。
【写真】近藤春菜の激変ショット
「服もメイクも似合ってる」同アカウントは「お笑いコンビ『ハリセンボン』の#近藤春菜 さんが、かつての愛車に触れた！」とつづり、4枚の写真と3枚の画像を投稿。赤いロングヘアになった近藤さんの姿です。メイクや服装の雰囲気も普段と異なり、とても新鮮です。
ショートヘア×白コーデも！同誌は、公式X（旧Twitter）も更新。格好良くセットしたショートヘアに、全身ホワイトのコーディネートを着用した近藤さんの写真を掲載しています。さらに2日の投稿では「垢抜け方が半端じゃねえな」といった声も。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)