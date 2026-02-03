元AKB48でタレントの西野未姫さんは2月2日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：西野未姫さん公式Instagramより）

元AKB48でタレントの西野未姫さんは2月2日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露しました。

【写真】西野未姫の手料理

「バランスも良くて美味しそう」

西野さんは「今日は1日休みだったので夜ご飯作り頑張った」とつづり、1枚の写真を投稿。テーブルに並べられた、たくさんの手作り料理です。「炊き込みご飯　白菜と厚揚げ豆腐の炒め物　豚汁　きゅうりの梅和え」とメニューもつづり、野菜中心で健康にも配慮されていることが分かります。子ども用の食事もかわいい皿に盛りつけ、楽しい食事シーンが目に浮かぶようです。

ファンからは、「頑張りましたねー」「バランスも良くて美味しそう」「お腹空いてくる」「野菜たくさんいいね」「未姫ちゃんの愛情たっぷり詰まった身体が喜ぶお料理ですね」「すごーい！みきちゃんの料理本ほしい！」「ヘルシーですね」と、絶賛の声が集まりました。

手作り離乳食も

自身のInstagramで手料理ショットをたびたび公開している西野さん。18日の投稿では「朝の離乳食作り」と、手作りの離乳食を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)