「愛情たっぷり」西野未姫、豪華な手料理ショットに反響「すごーい！みきちゃんの料理本ほしい！」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは2月2日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露しました。
【写真】西野未姫の手料理
ファンからは、「頑張りましたねー」「バランスも良くて美味しそう」「お腹空いてくる」「野菜たくさんいいね」「未姫ちゃんの愛情たっぷり詰まった身体が喜ぶお料理ですね」「すごーい！みきちゃんの料理本ほしい！」「ヘルシーですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「バランスも良くて美味しそう」西野さんは「今日は1日休みだったので夜ご飯作り頑張った」とつづり、1枚の写真を投稿。テーブルに並べられた、たくさんの手作り料理です。「炊き込みご飯 白菜と厚揚げ豆腐の炒め物 豚汁 きゅうりの梅和え」とメニューもつづり、野菜中心で健康にも配慮されていることが分かります。子ども用の食事もかわいい皿に盛りつけ、楽しい食事シーンが目に浮かぶようです。
手作り離乳食も自身のInstagramで手料理ショットをたびたび公開している西野さん。18日の投稿では「朝の離乳食作り」と、手作りの離乳食を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
