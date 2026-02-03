将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で第3局1日目の対局を行い、永瀬九段が55手目を封じて指し掛けとした。あす4日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

【映像】芸術的…藤井王将と永瀬九段が選んだ“美”おやつ

両者1勝1敗のタイで迎えた第3局は、初日から波乱の展開となった。永瀬九段の先手番となった本局は、藤井王将がこれまでの2局で続いていた角換わりを拒否。金を最前線で活用するなど早々に前例を外れ、力戦の将棋となった。

深い研究がぶつかり合う展開となったが、永瀬九段が力強く応じて決戦へ。中盤戦から一気に終盤戦へとなだれ込んだものの、激戦では後手には苦労が多く、藤井王将は持ち時間を多く消費せざるを得ない様子だった。

解説を務めた山川泰熙四段（27）は、「微妙に前例のない将棋だが、永瀬九段が“100点”の指し回しをしていて、優勢に近い態勢を築いている」とコメント。「ただ、藤井王将もさすがの勝負手を放っているので、ここで永瀬九段が乗り切れるかどうかが見どころ」と対局2日目の盛り上がりに期待を込めていた。

午後6時、立会人の島朗九段（62）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の永瀬九段はすぐに「封じます」と意思を示し、指し掛けとした。封じ手の考慮時間は36分。

第3局はあす4日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

▲永瀬拓矢九段 4時間56分（消費3時間4分）

△藤井聡太王将 3時間37分（消費4時間23分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）