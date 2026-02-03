生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、自宅でバー気分を味わえる製氷器「大人の透明まる氷1個タイプ」を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部量販店で2月から発売する。

2019年に販売を開始した「大人の透明まる氷」はゆっくりと時間をかけて凍結させることで透明度が高くきれいな丸い氷が自宅で作れる製氷器。自宅でバー気分が味わえるということで好評を得て、ロングセラー品となっている。従来品は、1回の製氷で2つのまる氷が作れる製品だった。しかし冷凍庫で場所をとることを理由に、ユーザーから「1個タイプを作ってほしい」という声が寄せられていた。今回要望に応えて1個タイプのコンパクトサイズをラインアップに追加する。



「大人の透明まる氷1個タイプ」

同製品は、直径約6cmの丸い氷が作れる製氷器。お酒を提供するバーなどの飲食店では、ウイスキーを嗜むために、ロックグラスに丸い氷をいれて提供される。見た目にも美しく、くつろぎの時間を過ごすのに欠かせない丸い氷が、自宅で簡単に作れる。

通常、冷凍庫で製氷する際、一気に冷やして凍らせるため、不純物も一緒に凍ってしまい、氷が白くなってしまう。同製品は、丸型の形状容器、貯水容器、断熱容器の3層の容器を用いることによって、敢えてゆっくりと時間をかけて水を凍らせるため（18時間）、普通の製氷器ではできない透明な氷を作ることができる。

［小売価格］1628円（税込）

［発売日］2月

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp