ノエビアグループの常盤薬品工業は、毛穴ベースメイク市場売上No.1（セルフブランドを対象とした毛穴ベースメイクブランドの売上金額（毛穴パテ職人 全アイテムの累計）2024年 TPCマーケティングリサーチ調べ）ブランド「毛穴パテ職人」から、毛穴隠し特化型の部分用下地「毛穴隠しスティック」を2月3日に発売する。なお、発売日はメーカー出荷日となる。購入可能日は各店舗によって異なる。

2006年に誕生した「毛穴パテ職人」は19年にわたって毛穴に悩む多くの人に支持されているベースメイクブランド。長年毛穴悩みに向き合い研究を積み重ね、「1日中、毛穴隠して美しい」職人技のベースメイクを届ける。

「サナ 毛穴パテ職人 毛穴隠しスティック」は、ひと塗りで毛穴をフラットにする（メイクアップ効果による）部分用のスティック下地。“普段のベースメイクで隠し切れない頑固な凸凹毛穴、開き毛穴を隠したい”という悩みに着目して開発した。ベースメイクを邪魔せずに毛穴だけをフラットにカバーする処方で、毛穴の消しゴム（メイクアップ効果による）のようにひと塗りで瞬間毛穴レス（メイクアップ効果による）を叶える。



「毛穴隠しスティック」

塗布量に迷わず、手を汚さずに使いやすい繰り出し容器を採用。直塗りしやすいフィット感抜群の斜めカット形状になっている。下地の前に仕込むだけで、ピンポイントに集中カバーが叶う。また、テカりをオフする効果（メイクアップ効果による）もあり、メイクの上からお直しとしても使える。

隠したい肌悩みについて調査をしたところ、最も多くあがった悩みは根強い「毛穴」だった（「美容に関する調査」2025年 同社調べ n＝375 15〜49歳女性）。特に「鼻」や「頬」など、部分的に悩みを抱えている人が多いことが分かった（「美容に関する調査」2025年 同社調べ n＝204 15〜49歳女性）。一般的な保湿タイプの下地は、毛穴の凸凹を直接埋めるジェル構造ではないため、毛穴の中でも「たるみ毛穴」「開き毛穴」「凸凹毛穴」はカバーしにくい傾向がある。

過去に販売していた透明タイプの「化粧下地 クリア」は透明タイプの凸凹埋め下地で、部分的な毛穴悩みに使用している人も多いアイテムだった。「替えが効かない唯一無二の商品」と、他商品と比べて再販希望の声が10倍以上（毛穴パテ職人終売商品の再販希望件数と比較）多く寄せられるほど、毛穴の凸凹を隠すアイテムはニーズが高いこともわかる。

そこで、今回透明下地の良さを活かし、さらにピンポイントで塗りやすい形を追求。ジェル構造で毛穴をカバーする、毛穴隠し特化型の部分用下地を発売する。

［小売価格］1210円（税込）

［発売日］2月3日（火）

常盤薬品工業＝https://www.tokiwayakuhin.co.jp