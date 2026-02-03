花王は、乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「Curel（キュレル）」から、2月7日に「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」を発売する。セラミドケア（セラミドの働きを補い潤いを与える）＆UVバリアで、強力な紫外線から肌を守る。塗るたび日やけしにくい肌に導く。日やけをすると赤くなりやすい肌、日やけしたくない乾燥性敏感肌の人々に寄り添った新発想（キュレル内において）の日やけ止めとなる。

キュレルは、誕生以来、皮膚科学研究のもと、一貫して「セラミド」の機能に着目し、乾燥性敏感肌で悩む人々のQOL向上に貢献する提案を行ってきた。

乾燥性敏感肌の人の中には、日やけしやすいと答えた人が約7割いることがわかっている（花王調べ 24年12月 n＝703）。そこで、紫外線・乾燥から肌を守る「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」を発売する。



「潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」

乾燥性敏感肌は日やけによる乾燥ダメージを受けがち。そのため、紫外線対策だけでなく、角層まで乾燥対策（保水バリアケア）が必要となる。そこで、「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」は、キュレル初となる微細なUVカット成分を包み込んだセラムカプセルを配合。隙間のない均一なUV防御塗膜を形成し紫外線から肌を守る。さらに、セラミド機能成分（セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド（保湿））配合で、角層の潤いを保つバリア機能の働きを補い、潤いを与え、乾燥からも肌を守る日やけ止めとなっている。セラミドケア＆UVバリアで、強力な紫外線・乾燥から肌を守る。塗るたび日やけしにくい肌に導くという。

［発売日］2月7日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp