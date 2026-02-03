プロ野球・ロッテのサブロー監督が3日、春季キャンプ第1クールを総括。初めてブルペン入りしたドラフト1位ルーキー・石垣元気投手を絶賛しました。

サブロー監督はキャンプインからの3日間に「みんなちゃんと自主トレをやってきてくれ、思ったより動けていた。仕上がりが早すぎるぐらいの選手もいて、こちらがストップをかけるぐらい」と順調な仕上がりに満足げ。「100点です」と、監督として初めて迎えた春季キャンプここまでを総括しました。

この日は石垣投手が初ブルペン。見守ったサブロー監督は「ひと言で言うとバケモノ。7割ぐらいで投げたと言っていたが、ちょっとものが違うなと」と、ゴールデンルーキーの投球に脱帽した様子。

「あの体であの出力が出せるのはすごい。下手したら(佐々木)朗希クラスかなと」と海を渡った令和の怪物の名を出し、絶賛しました。

石垣投手の今後については「あわてずにしっかりと体を作ってもらって、投げられる状態なら投げればいいと思う。こちらもあわててはいないので自分のペースでやってほしい」とコメント。期待の大器の仕上がりをじっくりと待つ方針を示しました。

また、この日はWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に臨む侍ジャパンのサポートメンバーに西川史礁選手と石垣勝海選手が選出。サブロー監督は「邪魔しないように(笑)。しっかりサポートしてくれたらいい」と語り、「見るだけでも違うと思うし『チャンスがあったら聞いてこい』と言っておこうかなと」と一流選手らから成長のヒントを吸収してくることを望みました。