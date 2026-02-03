俳優の木村拓哉（53）が3日、都内のTOHOシネマズ六本木で行われた、映画「教場 Requiem」（中江功監督、20日公開）カーペットアライバルに登場した。

ネイビーのスーツに身を包んだ「風間教官」こと木村がレッドカーペットに姿を見せると、待ちかねたファンからは「キャー！」と一段と大きな歓声が沸いた。木村は約10分間レッドカーペットをゆっくり歩き、何度も黄色い歓声が飛ぶ中ファンとの交流を楽しんだ。

未来の警察官を育成する警察学校で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、さまざまな思いを抱いて入学してきた生徒たちの成長を描く人気作。今作は、テレビドラマ版から続いてきた同シリーズの最終章。前後編の2部作で、前編「Reunion」はNetflixで配信され、後編の今作は劇場版として公開される。

レッドカーペットイベントでは、木村は、ドレスアップした“教え子”「第205期生」の綱啓永（27）齊藤京子（28）井桁弘恵（28）らとともにフォトセッションに納まった。人気作の最終章となる今作に、木村は「『教場』という作品を第一作目から作ってきまして、おかげさまで今一緒に後ろに居る皆さん（キャスト）を始め、たくさんのスタッフ、キャストとともに劇場版まで何とか作り上げました。ぜひ受け取ってください」と呼びかけた。