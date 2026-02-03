日本や香港で多額の現金が立て続けに狙われた事件。このうち、羽田空港の事件で犯行に使われたとみられる車が乗り捨てられているのが見つかりました。JNNはきょう、その車の映像を入手しました。

これは先月30日、神奈川県厚木市の河川敷で撮影された映像。奥の白い車を見ると、ボンネットが開いた状態でナンバープレートも外されているように見えます。

この車は、先週金曜の未明、羽田空港で現金1億9000万円が奪われそうになった事件の犯行車両とみられています。

警視庁によりますと、実行犯らは、この事件のあと車で逃走し、羽田空港から横浜市を経由して座間市方面へ。その後の足取りはわかっていませんでしたが…

通報

「河川敷に車が放置されている」

発見されたのは、厚木市の河川敷でした。地図では、市街地から離れた場所。きょう、現場を訪れると、田んぼの向かいに入り口があり、入っていくと、その先は藪に囲まれていました。

記者

「周りには防犯カメラや街灯のようなものは見当たりません」

人目につきにくい場所を選んで乗り捨てられたのでしょうか。

実際に車を見た人は…

車の目撃者

「（車が）藪のほうへ突っ込んでましたからね。普通だったら手前で止めるじゃないですか」

「ナンバープレートはついていなかった」

さらに、車にはある異変が…

車の目撃者

「白い車がピンクになっていた」

「消火剤みたいな、ピンク色みたいな感じ」

警視庁によると、車にはピンク色の消火剤がまかれていて、地面にはピンク色の部分が残っていました。

消火剤は実行犯が証拠隠滅を図る目的でまいたものとみられ、さらに車は盗難車で、先月、埼玉県春日部市で盗まれたものでした。

警視庁は、実行犯がさらに別の車に乗り換えて逃走したとみて調べています。