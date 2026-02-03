『news every.』では、投票前に考える「政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。5日目は参政党をフカボリします。

■高市人気に押され…「旋風」まだ吹かず

衆議院解散翌日の先月24日、神奈川県で立候補予定者を集めた街頭演説が行われました。

参政党 神谷代表

「今回の選挙の我々キャッチコピーはひとりひとりが日本です」

参政党の神谷代表が登壇すると聴衆は増えるものの、観覧スペースにはまだ余裕もみられました。

参政党 神谷代表

「これから少しずつ増えてくると思いますね」

去年7月の参院選で躍進を果たした参政党は14議席を獲得。政党支持率は12％にまで跳ね上がりました。

高市首相

「強い日本経済を作り上げ、外交安全保障で日本の国益を守り抜く」

しかし、参政党と同じ、保守層の支持が高い自民党の高市首相の人気に押されるかのように、支持率は徐々に低下していきました。

――高市首相の勢いに神谷代表の勢いがのまれているのではないか

参政党 神谷代表

「前回、石破さんがあまりにも不人気だったので、ボーナスがいっぱいあった。それが（自民党に）流れるっていうのは、当然のことじゃないですか。新たな層を獲得しに行かないと。候補者に1票1票集めてもらうという、それが単純ですけど、王道ですよね」

序盤の情勢調査でも2ケタ議席を獲得する勢いですが、参院選のような「旋風」はまだ吹いていません。

「（前回は）参政党に入れたよ、自民党にお灸を据えようと思って。（今回は）自民党になった方がやっぱり安定する」

「（前回は参政党に）風が吹いてたと思うけど、今回は衰弱してるのではないかな、高市さんの人気で」

参政党旋風は再び起きるのでしょうか。

■力入れる「地上戦」 自民党との違いアピールがカギに？

選挙戦折り返しとなった1日（日）、6つの選挙区を回った神谷代表の周りには多くの聴衆がいました。

今回、参政党は候補者を前回の倍増となる190人を立て、選挙区で直接、有権者に訴えかけるいわゆる「地上戦」に力を入れていました。

参政党 神谷代表

「日本で今、一番国民の声をしっかりと受け止められると私たちは自負している参政党」

中には、写真撮影を求める子どもも。新宿駅前を聴衆が埋め尽くしていました。

参政党 神谷代表

「風は吹いてるんですけど、台風みたいな大風になっていないということですね。これって本当に数日で風向きって変わるので、人事を尽くして風の吹くように天命を待つって感じです」

――その先に自民党との連立は？

参政党 神谷代表

「（自民党との）連立も話があれば考えなきゃいけないけど、負けていたらそんな話じゃないので、議席数によって今後の交渉は全部変わってくると思います」

取材した記者は――

細川恵里記者「神谷代表の演説会場では去年、参政党に投票したけれども、今は高市総理を応援しているという人が一定数いました。どう自民党と違うかをアピールできるかが、選挙戦を左右する鍵になりそうです」