『罪人たち』『ワンバト』凱旋上映決定 ─ アカデミー賞大量ノミネートの注目2作、再び劇場へ

2026年（第98回）では史上最多16部門ノミネートを果たした『罪人たち』と、12部門13ノミネートの『ワン・バトル・アフター・アナザー』が日本で「凱旋上映」を果たすことがわかった。

『罪人たち』は2026年2月13日（金）より全国7劇場で上映。『ワン・バトル・アフター・アナザー』は2月20日（金）より、公開時に好評を博したIMAX、プレミアム・ラージフォーマットのDolby Cinemaにて、それぞれ全国60スクリーン／10スクリーンにて上映となる。

両作ともに、日本ではワーナー・ブラザース ジャパンが2025年に劇場公開した。同年をもって日本のワーナーは解体となったため、このたびの凱旋上映は新配給である東和ピクチャーズ・東宝が手掛けている。

『罪人たち』は『ブラックパンサー』（2018）ライアン・クーグラー監督とマイケル・B・ジョーダンの再タッグ作。双子の兄弟スモークとスタックは、一攫千金の夢を賭けて、当時禁じられていた酒や音楽をふるまうダンスホールを計画する。オープン初日の夜、多くが宴に熱狂する中、招かざる者たちの来客で事態は一変。歓喜は絶望にのみ込まれ、人知を超えた者たちの狂乱が幕を開ける。果たして、夜明けまで、生き残ることが出来るのか。

第98回アカデミー賞では、作品賞、監督賞（ライアン・クーグラー）、主演男優賞（マイケル・B・ジョーダン）、助演男優賞（デルロイ・リンドー）、助演女優賞（ウンミ・モサク）、脚本賞、撮影賞、美術賞、音響賞、編集賞、視覚効果賞、歌曲賞、作曲賞、衣装デザイン賞、メイク・ヘアスタイリング賞、キャスティング賞の16部門にノミネートされた。

『ワン・バトル・アフター・アナザー』はポール・トーマス・アンダーソン監督によるレオナルド・ディカプリオ主演作。最愛の娘と平凡ながらも冴えない日々を過ごす元革命家のボブ（ディカプリオ）。突然、娘がさらわれ、生活が一変する。異常な執着心でボブを追い詰める変態軍人“ロックジョー”（ペン）。次から次へと襲いかかる刺客たちとの死闘の中、テンパりながらもボブに革命家時代の闘争心がよみがえっていく。ボブのピンチに現れる謎の空手道場の“センセイ”（デル・トロ）の手を借りて、元革命家として逃げ続けた生活を捨て、戦いに身を投じたボブと娘の運命の先にあるのは、絶望か、希望か、それとも。

第98回アカデミー賞では、作品賞、監督賞（ポール・トーマス・アンダーソン）、主演男優賞（レオナルド・ディカプリオ）、助演男優賞（ショーン・ペン／ベニチオ・デル・トロ）、助演女優賞（テヤナ・テイラー）、脚色賞、キャスティング賞、編集賞、美術賞、撮影賞、作曲賞、音響賞の12部門13ノミネートを果たした。

2026年（第98回）アカデミー賞発表は日本時間3月16日朝9時より。