リクルートが運営する不動産・住宅情報サイト「SUUMO」は、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」とコラボレーションした駅広告を新宿駅・渋谷駅・池袋駅・大阪梅田駅にて2月2日より掲出している。期間は2月8日まで。

今回の企画では、“もしモンスターが SUUMO の「地図から検索」で住まい探しをしたら？”という発想のもと、それぞれの生態に合わせた日本各地のエリアで表現したビジュアルが展開される。また同社は、2月22日開催の「モンスターハンターフェスタ’26」にも協賛し、会場にてコラボステッカーを配布する。

【SUUMOによるコラボレーション駅広告の紹介】

「モンスターの生態から紡いだ“住まい探し”を、コピーとビジュアルで表現」

長く愛され続ける人気ゲーム「モンスターハンター」と、住まい探しサービス「SUUMO」によるコラボ駅広告が登場します。SUUMOでは“あなたの住みたい”をより自由に、楽しく検索できるよう多彩なサービスを展開しており、今回はその世界観を楽しんでいただくため、モンスターたちの暮らしに着想を得た企画を展開します。本企画では、SUUMOの「地図検索機能」を起点に、モンスターの生態をもとに「きっとこんな場所を選ぶだろう」という気持ちをコピーとビジュアルに反映し、全国の実在エリアと掛け合わせて表現しています。制作には“モンハン好き”のクリエイターが参加し、特徴を丁寧に読み解きながら世界観をブラッシュアップしました。

砂漠を好むレ・ダウは「鳥取砂丘」、水辺に棲むラギアクルスは「琵琶湖」、氷霧の断崖を拠点とするジン・ダハドは「北海道・はるにれの木」、粘性の高い油をまとうゴグマジオスは「秋芳洞」、温暖な地を好むイャンクックは「奄美大島」へ。それぞれのモンスターが“自分らしく暮らせそうな場所”を日本の地図上で見つける様子を描いたコラボレーションとなっています。

掲出期間・場所

2月2日（月）～2月8日（日）に下記場所で掲出予定。

・新宿駅：メトロプロムナード

・渋谷駅：地下2階 田園都市線 改札外

・池袋駅：JR東日本 改札外北通路付近

・大阪梅田駅：2F JR連絡通路

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

「モンスターハンターフェスタ’26」への協賛について

「モンスターハンターフェスタ’26」にも協賛し、会場内ではSUUMO×モンスターハンターの連動施策として、来場者特典の配布（コラボステッカー）などが実施される。

※会場内でのビジュアル掲出はありません。

＜概要＞

開催日：2月22日（日）

開催場所：幕張メッセ展示ホール 2－3

協力・監修：カプコン

□「モンスターハンターフェスタ’26」のページ

□「モンスターハンターワイルズ」の公式X

【昨年のイベントの様子】

(C)CAPCOM