VTuberグループ「にじさんじ」に所属する加賀美ハヤトが1st One Man Live "ALPHA ONE" をTOYOTA ARENA TOKYOで開催した。大変な盛り上がりをみせた本公演のレポートをお届けする。

開幕から圧倒的な歌唱力でファンを沸かす加賀美ハヤト

ファンたちのサイリウムが光り輝く中、生バンドのグルーブ感溢れる演奏と共に加賀美が登場。最初の曲は「ARE YOU READY? FIGHT!」。ファンたちの「FIGHT！！」のコールが会場に木霊する。それに負けない加賀美の歌声は今日も絶好調。伸びやかなビブラートと圧巻の高温が会場に響き渡る。歌が上手いのは知っていたはずだが、改めて聴くと驚くほどの上手さを感じるのが加賀美のライブの醍醐味ともいえるだろう。続く、「泥の誉れ」は低音から高音の動きが激しい、難易度の高い曲。だがここも難なく乗りこなしていく。

今日の初MCでは加賀美自身もワンマンライブということに興奮を隠せていない様子で、「もっと嚙みしめて歌えば良かったな！」と満面の笑みを浮かべた。

グッズの紹介をしていると、黒ずくめの怪人「ヤクザ」たち(？)が登場。彼らをぶっ飛ばすべく「フメツフハイ」が披露されるとファンたちの身につけた愛あるグッズが宙を舞い、加賀美に力を与えていく。しかし、応援虚しく怪人により爆発が起こってしまう。その最中、爆風により加賀美の髪型がチェンジ。ファンからはカッコよさに悲鳴のような歓声があがり、それに後押しされるかのように炎の演出と共に加賀美はこの曲も走り抜けた。

会場の雰囲気を落ち着けることを加賀美は許さない。本日初のカバー曲となった「ずうっといっしょ！」は原曲へのリスペクトを感じさせつつも、加賀美らしいロックな歌声でファンを魅了する。

「こんなこともやってみたり〜？」と冗談めかしてファンに告げる加賀美にファンたちは惜しみない声援を送る。ファンからの希望を反映してセトリに組み込まれたという同曲に喜んだファンはとても多いだろう。

流れるように進んだ「デュオバース」と「トレモロムーン」はバラードの属性もあるロック曲。前向きになれるように後押しする歌詞に加賀美の力強い歌声が華を添えていく。伸びやかなビブラートが気持ちいい。

バンドメンバーの紹介を挟んで披露された「デストロイアガール」は平成を彩ったボカロ曲を彷彿とさせるテンポの速い、爽やかな曲。しかし、これがまた色っぽい。ここまで厚みのある低音を響かせていたとは思えない。続く本日2曲目のカバー曲「プロポーズ」も加賀美のメロさ全開。裏声の使い方が秀逸で表現力の高さに心を奪われた。

余韻に浸る間もなく、ベジータ様(R藤本)によるメッセージ動画が公開されると加賀美も嬉しそうな表情。と思ったのも束の間、はじまったのは「F」マキシマムザホルモンのカバーとなる同曲は加賀美の魅力が詰まった曲といえるだろう。速いテンポで安定感のある歌声、だみ声、デスボイス、ホイッスルボイス...技術の詰まったカバーに脱帽だ。

ここで、少し会場の雰囲気を落ち着けるかのように先の怪人との戦いで荒れたステージに工事が入る。元通りに修復されてひと段落ついたかのように思えたが、再びステージに上がった加賀美が披露したのは「LYCANTHROPE」「キャリィ」「Luminos」の3曲。先のカバーは狼煙に過ぎなかった。生で歌えるのか...という驚愕の曲から爽やかなアイドルのような曲までジェットコースターのような振り幅でファンを掴んで離さない。

走り出した加賀美の歌声はとどまることを知らない。休む間もなく「篝火」を共通衣装で歌い上げると、「PIERCE」ではROF-MAO衣装にチェンジ。「久しぶりかもしれませんね」ってはにかんだ顔とは相反する、今日一番かもしれないデスボイスが会場を支配する。ここから更に加速するのが加賀美ハヤトだ。立て続けに「22」に移行するとオンラインでみているファンたちからも「！？」のコメントが流れる。ほぼ全編、デスボイスとエッジボイスで紡がれるこの曲が生で歌唱されることに驚きを隠せなかったのだ。だが、パフォーマンスは言葉が出ないほど完璧なもので、「バケモノ」と形容する言葉がピッタリ当てはまる歌唱力だ。

歌唱直後のMCで「この曲もやりますよ〜！」とはにかむ姿が愛らしい。というより、ここまで喉を使って咳払い一つもしないプロ意識の高さに加賀美ハヤトという人間性が光っている。

「ここからは少し雰囲気が変わります」と告げた加賀美はここから怒涛のカバーを披露していく。まず、「狂乱 Hey Kids!!」で高らかに口火を切ると、「刃」では剣豪として加賀美の歌声と共に殺陣がステージを舞う。力強いパフォーマンスに楽器隊のソロパフォーマンスも旋律を奏で、曲の雰囲気を更に盛り上げた。

続く「シュガーソングとビターステップ」では加賀美の同期であるSMC組の葉加瀬冬雪と夜見れなが登場。ファンたちからは怒号のような黄色い声援が飛び交う。今までの加賀美のカッコよさに2人の可愛さが見事にマリアージュされており、更に「拝啓、少年よ」では3人で共通衣装に着替え、3人で歩んだ6年の絆を確かめるような嚙み締める歌声が会場に鳴り響いた。

3人のMCは長さ的には今日一番の長さ。しかし、仲睦まじいやり取りは時間を忘れさせる魔力がある。曲の表現力では低音から高音まで振り切っていた加賀美が少し振り回されるようなポジションになるのも微笑ましい。

最後の曲、「THE OPEN WORLD」では加賀美たっての希望で「ウォール・オブ・ハイタッチ」を実施。ロックの文化で伝統的な「ウォール・オブ・デス」から着想を得た、この企画。自身が憧れてきたバンドと同じ光景をみれた加賀美は何度も「わがまま、すみません！」という言葉を繰り返しながらも、本当にとても嬉しそうだった。そして会場に誰も「わがまま」だと思ったファンはいないだろう。言われなくともやりたくなるくらい加賀美の歌声は説得力があるのだから。

アンコールでも熱量は収まらない。「決闘」で歌声によって切られた火蓋に呼応するかのようにファンたちの力強い拳が会場中で突きあがる。

フィギュアの製作も発表され盛り上がる会場だが、熱狂的な歓声をみせたのが新曲の発表。

「間隙の座標」というこの曲は、加賀美が「痛いとこを突かれた」というほど歌詞から滲み出る想いがある曲。シンガーソングライターの高橋優に提供してもらった同曲を加賀美は丁寧に慈愛に満ちて歌い上げる。

激動の時間は本当にあっという間。22曲もやったと信じられないほど、熱気は冷めず、加賀美の喉も万全。だが、「次の曲にすべてをこめさせてください。これからも私は続いていきます。みんなも続いていきます。これからも私と歩んでください。」シンプルながらも未来を約束してれる、なんと安心感のある言葉だろうか。

そうしてラストソング「WITHIN」。は高らかに鳴り響く。「わたしの音を否定させない」その言葉通り、歌声にアイデンティティが乗り移る。圧巻のライブは1度ではないと彼は約束してくれた。また会うその日まで、私たちも進み続けよう。

文＝田中諒

⒞ANYCOLOR, Inc.

