松村沙友理「世界で一番美味しい」母お手製キッシュ公開「美味しそう」「お母さんのすごさ分かる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】元乃木坂46で女優の松村沙友理が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親の手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元乃木坂「お母さんのすごさ分かる」母お手製キッシュ
松村は「母のお手製キッシュ」「世界で一番美味しいキッシュ」「とにかくもうすごく美味しい」と母親が手作りしたキッシュを披露。「レシピ教えてもらって作った事何回もあるけどこの味にはならない 魔法の味」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「素敵な親子関係」「愛情たっぷり」「食べたい」「作ってみたい」「お母さんのすごさ分かる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
