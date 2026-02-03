元乃木坂46畠中清羅、節分の豪華手料理披露「金棒がリアル」「真似したい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/03】元乃木坂46の畠中清羅が2月3日、自身のInstagramを更新。節分の日の手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】30歳元乃木坂「金棒がリアル」工夫詰まった節分メニュー
畠中は「不器用なりに頑張って作った節分ご飯 記録に残しておきましょう」とつづり、手料理を公開。彩り豊かな断面が印象的なカットされた恵方巻きや、金棒をモチーフにしたアメリカンドッグなど工夫をこらした品を披露している。また、子どもとの仲睦まじい様子も投稿している。
この投稿にファンからは「工夫がすごい」「クオリティ高すぎる」「食べるのもったいないくらい可愛い」「すごすぎる」「真似したい」「金棒がリアルですごい」と反響が寄せられている。
畠中は2011年8月、第1期メンバーとして乃木坂46に加入。2015年4月4日に行われた1stアルバムの握手会をもってグループを卒業後、2017年秋頃に一般男性と結婚していたことを自身のブログで報告。その後、2019年6月には第1子となる女児、2021年10月には第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆畠中清羅、節分の日の手料理を公開
◆畠中清羅の手料理に反響
