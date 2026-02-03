3児の母・近藤千尋、暗めヘアカラーチェンジで雰囲気一変「透明感爆発」「大人の魅力」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】モデルの近藤千尋が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「大人の魅力」暗めヘアカラーチェンジ
近藤は「暗くした」と自撮りを投稿。車内で撮影された写真には、茶髪からダークトーンに染めた艶やかなロングヘア姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「似合う」「可愛い」「透明感爆発」「大人の魅力」「雰囲気変わる」「イメチェン成功」「素敵」といった声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
